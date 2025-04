Locsolás: a tűzoltók sugárcsővel, puttonyfecskendővel mennek Vasváron - fotók, videó

A vasvári tűzoltó locsolás hagyományának pontos kezdődátumát nem ismerjük, de körülbelül 15 éve tart, amióta Bozzai Lajos a Vasvár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete elnöke, őt kérdeztük a húsvéthétfő programjáról.

Kíméletes locsolás a vasvári önkéntes tűzoltók részéről: nem erős sugárban zuhog a víz a csőből. Fotó: Szendi Péter

Két autóval megyünk, egy-egy kocsin 4-5 tűzoltó ül. Autónként 20 helyre megyünk, úgy szervezzük, hogy a hozzátartozók, rokonok, barátok legyenek azon a körön, a másfél évtized alatt már kialakult ennek a menetrendje. Úgy locsolunk, ahogy kérik, hol sugárcsővel, hol puttonyfecskendővel, hol csak kölnivel, parfümmel. A nyitva tartó boltok eladóit is meg szoktuk locsolni, oda például nem húzzuk be a sugárcsövet. De olyan locsolás is volt, hogy egy hölgy kifejezetten azt kérte: úgy locsoljuk meg őt, mintha tüzet oltanánk. Oda sugárcsövet vittünk: férj kizárta a feleségét az erkélyre, és gyorsbeavatkozó sugárral meglocsoltuk – osztott meg a velük megesett számos sztoriból néhányat Bozzai Lajos elnök. – Sokszor úgy van, hogy odaadjuk a puttonyfecskendőt vagy a sugárcsövet a férj vagy a fiú kezébe, és ők locsolják meg a feleségüket, édesanyjukat. Ilyenkor mi csak segítenünk, letekerjük-feltekerjük a csövet, hátunkra véve visszük oda puttonyt. Gyakran nagy sikoltozás van locsolás közben, néha káromkodás is, de végül mindig megbocsátanak a hölgyek. Van, ahol számítanak ránk, van, ahol meglepetés.

A locsolás nem csak kíméletes módon történik, tudnak a tűzoltók erős sugárral is locsolni. Van, aki úgy kéri: "mintha tüzet oltanának". Fotó: Szendi Péter

Bozzai Lajos rendszeresen veret is mond locsolás előtt. Papírra írt ötven verset visz magával minden alkalommal, abból válogat aktuálisan, a helyzetre vonatkoztatva. Közülük valók a következő versek: