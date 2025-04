Nótár Mary is a fellépők között - megvan a szombathelyi városi majális részletes programterve

Ahogy arról beszámoltunk, május 1-je nemcsak a munka ünnepe, hanem egyben a majálisok ideje is. A szabadtéri rendezvények, közösségi események és zenei programokkal tűzdelt majálisok várják az érdeklődőket Vas vármegyében. Cikkünkben összegyűjtöttük a programokat szerte a vármegyéből. Írásunk megjelenése után nem sokkal a szombathelyi önkormányzat is megküldte a városi majális részletes programtervét, amelyből kiderült többek között az is, hogy Notár Mary is fellép a vármegyeszékhelyen.

A szombathelyi majális részletes programterve

Városi majális 2025. május 1-4., Szombathely, Emlékmű-domb

Programok:

2025. május 1. csütörtök

8:00 Közösségi főzés

9:00 Szombathely Város Koncert Fúvószenekara

16:00 B Projekt

18:00 Stage Pass

20:00 Vándor

2025. május 2. péntek

18:00 Body Beat Crew táncbemutató

18:30 West Side TSE táncbemutató

19:00 DJ Whitenegro

21:00 Burai Krisztián

22:00 DJ Whitenegro

2025. május 3. szombat

18:30 Jambo

20:00 Nótár Mary

21:00 Jambo

2025. május 4. vasárnap

10:00 Anyák napi sportdélelőtt gyerekeknek Varga Jenővel