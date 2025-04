Már javában zajlanak a majális előkészületei a szombathelyi Emlékmű-dombnál - fotók

Mint az köztudott, május 1-je nemcsak a munka ünnepe, hanem egyben a majálisok ideje is. A szabadtéri rendezvények, közösségi események és zenei programokkal tűzdelt majálisok várják az érdeklődőket Vasban is. Cikkünkben összegyűjtöttük a programokat szerte a vármegyéből. Arról is írtunk, hogy a szombathelyi önkormányzat hétfőn ismertette a városi majális részletes programtervét, amelyből többek között az is kiderült, hogy Nótár Mary is a fellépők között lesz majd.

Kedden ottjártunkkor már javában zajlottak az előkészületek a helyszínen, az Emlékmű-dombnál. A körhinták többsége már megérkezett, a sörpadok és asztalok is állnak az egyik büfé előtt. Fotókon mutatjuk a kora délutáni helyzetet: