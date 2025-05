Létrások, kapacsosok, kötelesek dolgoztak – áll a vépi májusfa

A májusfára rögzített koszorút most is Binder László készítette és ajánlotta fel. A termetes fára díszként pezsgő, sugárcső és tűzoltósisak is került.

Szombaton jubileumi ünnepségére készül az idén 145 éves tűzoltó-egyesület: koszorúzás, kiállításmegnyitó és szoboravatás is szerepel a vépi programok között.