Emlékünnepély a vasi kórházban - Dr. Med. Habil Szijártó Attila kapta a Markusovszky-emlékplakettet (fotók)

Kétszáztíz éve, 1815. április 25-én Csorbán született Markusovszky Lajos – az egykori honvédorvosról, a modern magyar egészségügyi oktatás egyik megszervezőjéről, a Magyar Tudományos Akadémia tagjáról, az orvosi ismeretterjesztés úttörőjéről dr. Lóderer Zoltán PhD, az Általános, Ér- és Plasztikai Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa emlékezett meg.

Dr. Lóderer Zoltán mondott emlékező beszédet Markusovszky Lajosról Fotó: Cseh Gábor

A Romhányi-teremben a kórház 1955-ös névadásának körülményeit is ismertette. Az ünnepségen prof. dr. Márkus Béla, a Tudományos Bizottság elnöke is köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében a magyar orvosi nyelv, a nemzetközi tudományos nyelv és a nemzeti tudományos nyelv jelenségeiről, összefüggéseiről szólt. Nagy problémákat okozhat a kommunikációban, az oktatásban és az ismeretterjesztésben is, ha a nemzeti tudományos nyelv elveszik és közeledik a nemzetközihez. Ha pedig a köznyelv eltávolodik a tudományos nyelvtől, kettészakad a társadalom, mondta.

Markusovszky-emlékünnepély

Minden év tavaszán Magyarország egyik kiemelkedő vezető orvosa tartja a Markusovszky-előadást. Az idén Dr. Med. Habil Szijártó Attila PhD Dsc egyetemi tanár, tanszékvezető, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikájának igazgatója A magyar sebészet egy új korszak hajnalán: a robotsebészet sodrában címmel készült prezentációval. Beszélt a sebészet evolúciójáról és a Magyarországon egyedülálló komplex sebészeti klinikáról is, amelyben jelen van a robot-asszisztált sebészet is. Az ott végzett robot-asszisztált élődonoros veseeltávolítás most történt első alkalommal Magyarországon.

Az idén a Markusovszky-emlékplakettet Dr. Med. Habil Szijártó Attila vehette át dr. Lippai Norbert főigazgatótól.

Az idén a Markusovszky-emlékplakettet Dr. Med. Habil Szijártó Attila vehette át dr. Lippai Norbert főigazgatótól.

Fotó: Cseh Gábor

Végül kihirdették a Markusovszky-pályázat eredményét. A főigazgató pedig adjunktusi, főorvosi kinevezéseket adott át.