A bugaci Aranymonostornál folyó ásatás újabb szenzációs eredményeket hozott – tudta meg a portál meg dr. Rosta Szabolcstól, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójától, a feltárás régészeti vezetőjétől. Elmondta, a napokban hat gyermekáldozat, 14 és 18 év közötti fiatal maradványait találták meg, amely a Homokhátság szakrális, gazdasági és kereskedelmi központja volt egykor. A fiatalok nagy valószínűséggel a mongolok támadásának estek áldozatául 1241 nyarán - írja a baon.hu.

Meggyilkolt gyerekek maradványaira bukkantak

Forrás: baon.hu

– Az idei évben egyértelművé vált, amit eddig is gondoltunk, hogy nyílt színi ütközetben foglalták el a mongolok a települést. A mongol katonák tömegesen végezték ki a védtelen nőket és a gyerekeket, utána pedig a megerősített monostorba tették a székhelyüket. Mindez azt is bizonyítja, hogy az elképzelésekkel ellentétben nem érezték annyira biztonságban itt magukat, ezért is húzódtak be ezekbe az erődített monostorokba, ahonnan szemmel tartották a környéket.

