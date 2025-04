Retró fotók a múltból: így nézett ki a szombathelyi Március 15. tér több mint 60 évvel ezelőtt

A Rohonci úti stadion után a megyeszékhely egy másik jelentős helyszínét, a Március 15. teret vettük górcső alá múltidéző sorozatunkban. Ahogy a korabeli felvételeken is látszódik, 1962-ben óriási munkálatok zajlottak, ugyanis ekkor építették a Művelődési és Sportházat, amit ma már Agora néven ismernek a szombathelyiek. Ezzel egy időben magának a térnek is zajlott a rekonstrukcióra, tehát nagyszabású beruházásról volt szó annak idején. Egy évvel későbbről is találtunk felvételeket, 1963-ra már befejeződtek a munkálatok, mutatjuk, hogy milyen látvány fogadta az embereket 62 évvel ezelőtt a Március 15. téren. A szemléltetés és az összehasonlítás kedvéért, hasonló szögből csináltunk egy napjainkban készült fotót is térről.