Súlyos gyermekbetegség gyanúja jelent meg több dunántúli vármegyében, köztük Vasban is

Mint ismeretes, a mumpsz egy elsősorban gyermekeket érintő vírusos eredetű betegség, amely az arc oldalán és a fülek alatt található nyálmirigyek fájdalmas duzzanatát okozza. Az NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának tájékoztatója szerint 2025. március 17–23. között, a 12. héten egy Somogy vármegyei 6 éves, életkorának megfelelően oltott lánygyermek mumpsz (parotitis epidemica) megbetegedésének gyanúját jelentették. A 13. héten, vagyis a március 24-e és 30-a között két, Komárom-Esztergom vármegyében élő, egy 5 éves és egy 11 éves fiúgyermeknél merült fel a mumpsz gyanúja, amiről cikket írt a kemma.hu. Portálunk is beszámolt arról, hogy a 14. héten, március 31–április 6. között egy Vas vármegyei 16 éves, életkorának megfelelően oltott férfinál vetődött fel a mumpsz gyanúja. A laboratóriumi vizsgálatok egyik esetben sem támasztották alá a klinikai diagnózisokat.

Ezek a rettegett gyerekbetegség tünetei

A mumpsz jellegzetes megjelenését többnyire rövid bevezető időszak előzi meg. Megfázásra emlékeztető tünetekkel kezdődik, lázzal, fejfájással, nyaki izomfájdalommal jár. A fokozott nyáltermelés és a gyulladás miatt a fültőmirigy és a többi nyálmirigy is megduzzad egyik, vagy mindkét oldalon, amelyet fülbe kisugárzó fájdalom és légzőszervi tünetek is kísérhetnek. A rágás nehézkes, fájdalmas. Előfordul a hasnyálmirigy érintettsége is, ami hasi fájdalmakat, hányást, hasmenést is okoz. Ugyanakkor a mumpsz lezajlódhat specifikus tünetek nélkül, sőt, szinte tünetmentesen is.

Mint a webbeteg.hu írja, gyermekkorban agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás alakulhat ki (fejfájás, magas láz, esetleg aluszékonyság, hányás, szédülés), melyek következménye halál vagy gyógyulást követően idegrendszeri tünetek visszamaradása lehet. Fiatal felnőttkorban heregyulladás (hereduzzanat, bőrpír) fenyeget, amely akár teljes sterilitást is okozhat.