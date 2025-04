Munkahelyi balesetben hunyt el egy magyar apa Ausztriában, második gyermeke még meg sem született

Egy tragikus, szerencsétlen esemény pillanatok alatt romba döntötte egy fiatal család életét. Egy munkahelyi baleset után Vera egyedül maradt három és fél éves kisfiával, Zsomborral, és a szíve alatt hordott második gyermekével, aki májusban jön világra - számol be cikkében a borzalmas tragédiáról a veol.hu.

Mint írják, Vera és Gábor nyolc éve voltak együtt, szeretetben nevelték kisfiukat ausztriai otthonukban, és boldogan várták a kistestvér érkezését. Gábor az építőiparban dolgozott, megbecsült munkaerőként, egy napon azonban minden megváltozott, tragikus munkahelyi baleset történt. Földmunkák közben a partoldal váratlanul leomlott. Gábor még próbálta megmenteni társát, aki végül túlélte, de ő maga a második beomlásban életét vesztette. A tragédiában Gábor főnöke is meghalt – az ő hibája vezetett a végzetes balesethez.

A tragikus munkahelyi baleset után a várandós Veronika kisfiával, Zsomborral hazaköltözött

A Pápán hallottam csoportban több mint háromszázan osztották meg Vera történetét, aki megtörten mesélt. Várandós anyaként szinte felfoghatatlan fájdalmat él át nap mint nap, mégis igyekszik erős maradni gyermekei miatt. Pszichológus segíti őt a gyászfeldolgozásban, és kisfiának is szakember támogatására van szüksége.

A család hazaköltözött Gábor szülőfalujába, a Veszprém vármegyei Bakonyszentlászlóra. Bár a rokonok igyekeznek mindenben támogatni őket, a mindennapok így is nehezek – nemcsak érzelmileg, de anyagilag is. Az ausztriai lakcím miatt Verát osztrák szabályok szerint illeti a hagyaték: az autókat értékesítik, az összeg kétharmadát letétbe helyezik a gyermekek számára, ő csak a maradékhoz jut hozzá. A hagyatéki eljárásra is csak a második gyermek születése után kerülhet sor.

