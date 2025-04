Itt a hosszú hétvége! – Hol tölthetjük nyugalomban a vármegyénkben?

Kedves olvasó, Ön is érezte már úgy, hogy na, most jól kipihenem magamat, nyugalomban, a mindennapok lármája, rohanása és emberáradata nélkül? Aztán amikor körülnézett, sok ajánlatról rögtön kiderült, hogy tetszik is, vonzó is – de felébredt a gyanú: alighanem sokan ugyanígy gondolják. Azaz: ott is sokan lesznek… Ha feltett szándékunk, hogy ezt elkerüljük, és csak kevés emberrel (vagy akár egyedül) szeretnénk eltölteni ezt a négy napot, találunk ám megoldásokat! És ehhez el sem kell hagynunk Vas vármegyét: itt is kínálkozik jó pár lehetőség. Lássunk tehát ilyeneket!

Nyugalom és béke - a Kalapos-kövek áprilisban

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Természet és nyugalom

Május eleje jön, ráadásul szép idő is ígérkezik! Vármegyénk pedig bővölködik a gyönyörű tájakban. Akár a Kőszegi-hegység, akár az Őrség a célpont, számos ajánlat bukkan fel. Ha túllépünk a nagyon népszerű helyek kínálatán, esélyes, hogy lesz csendes, békés, elsősorban falusi környezet.

A Kőszegi-hegységben ezúttal mellőzzük a (méltán) népszerű Velem és Cák környékét (Kőszeget végképp), és menjünk még nyugatabbra: Bozsok község is a hegység lábánál fekszik, de az előbb említett turistacélpontoknál nyugalmasabb. Főleg, ha egy kis eldugott házikót találunk, és ott pihenünk meg. Amennyiben vonz a hegy – ami erősen valószínű, igaz? – akkor húzzunk túracipőt, és vágjunk neki! A gyakorlottabbak akár jelzetlen ösvények közül válogathatnak, a kevésbé rutinosak pedig akár az Országos Kéktúra, akár a Vasfüggöny turistaút közül választhatnak. Előbbin feljuthatunk az Óriások lépcsőjén keresztül a (korábban már bemutatott) Kalapos-kövekig, a zöld pedig a jelenlegi országhatárt követi szorosan, és ezen is felmehetünk egészen az említett Kalapos-kövekig. Bent a faliban pedig bolt, cukrászda, éttermek és becsületkasszás kínálat is fogad, ha mégis feladnánk ideig-óráig csendes magányunkat.

Nyugalom és béke - Ispánk májusban

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Az Őrség is sokkal több a szalafői és őriszentpéteri látványosságoknál. Ráadásul a környék apró települései sok kincset rejtenek: ilyen lehet például Ispánk vagy Szaknyér. Mindkettő eldugott zsákfalu! Előbbiben – mint az köztudomású – a templomtoronynak nincs árnyéka, hiszen ez a világ közepe! Ellenben sok kellemes szállást találunk, és amit kerestünk: békét, nyugalmat, csendet és méhzümmögéses-madárdalos pihenést. Ismert költő is ezt választotta nyaralóhelyként... Aki szeret túrázni, a piros és zöld sáv jelzéseket választhatja, és bebarangolhatja a kellemesen hullámzó tájat, ellátogathat a Bárkás-tó partjára, de nincs messze Őriszentpéter sem.