Nyugdíjas szövetség: batyus bállal köszöntötték a tavaszt

Hosszú évek óta hagyomány, hogy évente kettő batyus bált szervez a nyugdíjas szövetség: egyet ősszel és egyet tavasszal. A sikereken felbuzdulva most már három batyus rendezvényt tartanak.

Tavaszköszöntő batyus bált szervezett pénteken Vas Vármegye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége.

Fotó: VN/VMNYSZ

Nyugdíjas szövetség: a tavaszt köszöntötték

A januári évindító után április 25-én, pénteken késő délután kezdődött tavaszköszöntő rendezvényük, és este 10-ig ropták a résztvevők az alkalmi táncparketten. A jó hangulatú összejövetelről a nyugdíjas szövetség elnöke számolt be lapunknak. Molnár Árpád elmondta: a zenét és az éneket a Dalkommandó, valamint Kleinhappel József biztosították. A tombolasorsoláson nyereménytárgyak találtak gazdára. A házigazda szerepét ezúttal teljesen a vépi Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai töltötték be – egy tagjuk, Márk Sándorné még egy rövid humoros történetet is felolvasott. Folytatás ősszel az egyetem éttermében.