Csúcsra járt a húsvéti hangulat a szombathelyi piacon

Önmagában és feldíszítve is az ünnepi asztal dísze lehet a barka, a szombathelyi piacon még nagycsütörtökön is több csokorra valót árultak belőle. Aki friss virággal dobná fel a hangulatot, annak is volt miből válogatnia: a tulipán szálját 500, a margarétáét 400 forintért kínálták.

Libatojást is találtunk a szombathelyi piacon

Fotó: Cseh Gábor

Egyértelműen a Húsvét hozzávalóit keresik most: barkát, tormát, tojást– mondta Németh Ramón, akinek a standjál egy kis különlegességre, libatojásra is bukkantunk. Megtudjuk: többségében dísznek, festeni viszik, de egyébként ehető - íze karakteresebb, és a vastag héja miatt tovább kell főzni.

Húsvéti forgatak a szombathelyi piacon

A piaci forgatagban megtaláltuk Szombathely egyik legnagyobb sonkáját is. Ha Húsvét, akkor pedig a sonka mellé kalács és tojás dukál. Utóbbiból az M-es darabját 90, az L-es méretűét 100 forintért adták. Kalácsot készen többfélét kínáltak, de az érdeklődők a kalácsfonás rejtelmeibe is bepillanthattak. - A tejszíntől és a jó dagasztástól lesz a tészta ilyen ruganyos - árulta el Rumi Lászlóné Évike.

Igazi tavaszt idézett már a zöldség-és gyümölcskínálat. A retek csomóját 499, a fejes salátát 399 forintért adták, találtunk hegyes erős paprikát 299 forintos darabáron, karfiolt pedig 990 forintért. A paradicsom és a paprika kilója 1990 forint, a tormáé 2990. A húsvéti sütemények elmaradhatatlan hozzávalója, a citrom kilója 1490 forint körül mozog, a friss eperből egy kisebb dobozra való 2000 forintra rúg.

A legkisebbeket többek között arcfestés és tojásfestés várta a húsvéti hangulat jegyében.