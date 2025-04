Játszóteret hozott a nyúl Püspökmolnáriban

Püspökmolnáriban a nyuszi nem aprózta el a meglepetést: egy vadonatúj játszóteret „hozott” a Dózsa Parkba és az óvoda udvarára. Április 12-én, szombaton délután még a nap is úgy döntött, ünneplőbe öltözik – ragyogó napsütésben tartották meg a rendhagyó nyusziváró programot, ami egyúttal egy játszótéravató is volt.

Ünnepélyes keretek között adták át a megújult játszóteret Püspökmolnáriban

Forrás: Püspökmolnári Önkormányzat

A hivatalos szalagátvágás pillanata sem maradt el: Rodler Csaba volt, és Kovács Krisztián jelenlegi polgármester közösen nyitották meg a játékbirodalmat, mivel a projektet még a korábbi vezetés indította el, de már az új fejezte be önerőből. A gyerekek már alig várták, hogy birtokba vehessék a hintákat, mászókákat, csúszdákat, és egyéb, színes játékokat.

A megnyitón Kovács Krisztián polgármester és Horváth Tamás alpolgármester is szólt a jelenlévőkhöz. Elmondták: az utóbbi években örvendetesen megnőtt a születések száma a településen, ráadásul sok fiatal család is Püspökmolnáriba költözött, így épp itt volt az ideje, hogy a régi játékokat új, korszerű elemek váltsák fel. És ha már új, akkor legyen biztonságos is: a parkba két térfigyelő kamera is került, szintén önerős beruházásként, hogy minél tovább megtarthassák az új elemek épségét a gyerekeknek.

A játékbirodalmat aztán ki is próbálhatták a kicsik. A rendezvény részeként egy pontgyűjtő játékkal is várták a gyerekeket, akik öt különböző állomáson tették próbára ügyességüket. Volt tojásfutárkodás, nyusziugrás, zsákban futás, Tapsi céllövölde, sőt még „nyuszidiétás” oktatás is. Akik minden próbát teljesítettek, színezőt és csokinyuszit kaptak jutalmul. A szülők és nagyszülők pedig addig jókat beszélgettek – vagy épp palacsintát ettek a Nyugdíjas Klub és az óvodás szülők jóvoltából. A vidám délutánról videós összefoglaló is készült a község közösségi oldalára.