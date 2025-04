Krisztus kereszthaláláról - Nagypénteki református istentisztelet Szombathelyen

Többször is találkozhatunk azzal a vélekedéssel, miszerint a reformátusok legnagyobb ünnepe lenne Nagypéntek. Ez tévedés: számukra is a húsvét az – vagyis Jézus feltámadása. Persze az „oda vezető utat”, amit gyakran Passiónak hívnak, ez a nap vezeti fel. Egészen pontosan a Nagyhét, ami virágvasárnappal kezdődik (Krisztus bevonulása Jeruzsálembe). Aztán Nagycsütörtök estéje az utolsó vacsorára emlékeztet, amit a Getsemáné-kerti szenvedés és elfogatás követ. És így jutunk Nagypéntekhez, amikor Jézus elítélése és kereszthalála történt.

Református nagypénteki istentisztelet

Fotó: Cseh Gábor

Megemlékezés a református templomban

A Szombathelyi Református Gyülekezet nagypénteki istentiszteletén Jakab Bálint, helyi lelkipásztor hirdette az igét. Tette ezt Lukács evangéliuma alapján, az ide vonatkozó versek felolvasásával, és a két imádság is ezekre az igékre hivatkozott. A jelenlévők megrendülten, de méltóságteli módon vettek részt az eseményen, imádságokban és énekekben (köztük az ismert „Ó Krisztusfő, te zúzott… kezdetű, amely J. S. Bach Máté passiójában öt alkalommal is felcsendül).

Fotó: Cseh Gábor

A lelkész utalt a távolról bámészkodó tömegre, és párhuzamot vont mai korunk hasonló viselkedéssel élő tagjaira. És nem kerülte meg a szenvedés, a kínok kérdését sem: ahogy elmondta, manapság nagyon sokan igyekeznek ezt észre sem venni. Pedig húsvét öröméhez hozzátartozik a teljes történet – beleértve ezt a napot, és ennek eseményeit is. De Nagypéntek sem ragadható ki és értelmezhető a két nappal későbbi feltámadástól függetlenül. A hívő ember épp így tud majd őszintén örvendezni – ez lesz az igazi ünneplés. Jakab Bálint tiszteletes szót ejtett a két latorról is, akik a megfeszített Krisztus balján és jobbján szenvedtek. Történetük, szavaik is a közöttük lévő megbocsátó Jézust helyezik középpontba.

A megszokott és hagyományos úrvacsora is természetesen része volt az istentiszteletnek. A falat kenyér és a kortynyi bor minden úrvacsorán Krisztus kereszthalálára emlékeztetnek – Nagypénteken ez kiemelten is igaz.

Fotó: Cseh Gábor

Ezeket olvasta már?