Isztambul alatt megmozdult a föld – induljunk, vagy maradjunk? - Szakértőt kérdeztünk

Ahogyan arról korábban már mi is beszámoltunk, április 23-án erős 6,2-es magnitúdójú földrengés rázta meg Isztambult és környékét. A jelenlegi hírek szerint komoly károk vagy áldozatok nincsenek, a rengéseket viszont Magyarországon is érezni lehetett. De vajon mennyi idő alatt értek hazánkba a rengés hullámai és biztonságos helynek számít-e most Isztambul? Ezekről és sok más földrengéssel kapcsolatos érdekességről beszéltünk Gyarmati Anett-tel, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szeizmológusával.

Az isztambuli rengéshullám, alig több mint két perc alatt érte el Magyarországot Fotó: Halil Hamra / Forrás: MTI/AP

Kezdjük mindjárt a legmegdöbbentőbb adattal. Mint megtudtuk, az isztambuli rengéshullámok alig több mint két perc alatt érték el hazánkat. Egészen pontosan 2 perc 9 tized másodperc kellett ahhoz, hogy az első földrengéshullám elérje a Magyarország délkeleti határán található ambrózfalvai mérőállomást. Ebből persze mi, emberek már nem érzékeltünk semmit, mivel a távolsággal értelemszerűen a rengéshullám ereje is csökken, de például a szomszédos Romániából még érkeztek beszámolók észlelésekről.

A mostani földrengés bár a Richter-skála szerint erős volt, mégis messze elmarad a több mint 59 ezer áldozatot követelő 2023-as 7,8-as dél-törökországi földrengéstől. Ennek egyik oka, hogy a mostani rengés epicentruma a Márvány-tengerben, Isztambultól mintegy 40 km-re délnyugatra, 10 km-es mélységben volt. A tenger mélyén bekövetkező rengéseknek jóval kisebb a pusztító erejük, mint a szárazföldön kialakultaknak.

A másik ok, hogy a 7,8-as erősségű rengés csak ránézésre tűnik alig nagyobbnak egy 6,2-esnél, valójában egy magnitúdófokozat növekedés mintegy 32-szeres energianövekedést jelent.

Gyarmati Anett arra a kérdésre, hogy az isztambuli régió biztonságosnak számít-e most, azt felelte, ha holnap kellene utaznia, biztosan nemet mondana, sőt ő szíve szerint pár héttel is elhalasztaná az indulást, amíg a kisebb utórengések meg nem szűnnek. A 2023-as nagy földrengést is számos erős rengés követte, ahogyan a mostani földrengés esetében is több utórengésről tudunk, némelyik az 5-ös erősséget is meghaladta.