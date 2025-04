Száj- és körömfájás Rábapordányon: 10 vasi településre is kihatnak az azonnali hatósági intézkedések

Bóna Szabolcs agrármérnök, a telep vezetője 4 nappal ezelőtt a Partizánnak is nyilatkozott a korábbi járványról. A Partizán riportjában az látszik, hogy a stáb több helyszínt bejárt. A portál azt is hozzátette:

kérdés, hogy mennyire felelős hozzáállás az, hogy valaki egy ilyen súlyos járvány közepén állattartó telepről állattartó telepre jár egy forgatás kedvéért.

Száj- és körömfájás: tíz vasi települést érinthet a korlátozó intézkedés

A Vas Népe csütörtök este úgy értesült: több vasi települést is érint az újrabb regisztrált megbetegedés miatt elrendelt azonnali hatósági intézkedés. A cél továbbra is az, hogy a száj- és körömfájás járvány további terjedését megakadályozzák. Információink szerint Csánig, Csönge, Kenyeri, Kemenesmagasi, Kemenessömjén, Nick, Pápoc, Répcelak, Szergény és Vönöck esik a korlátozás alá. Ebben a körzetben a fogékony állatok mozgását (technológiai mozgatását is) megtiltották április 21. éjfélig.