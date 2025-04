A fertőzésveszély miatt Csánig, Nick és Répcelak közigazgatási területe továbbra is korlátozás alatt áll. A száj- és körömfájás megelőzése érdekében május 5-ig szigorúan tilos a páros ujjú patások rendjébe tartozó emlősök mozgatása, valamint ezek legeltetése is. A hatóságok elrendelték: minden elhullást azonnal jelenteni kell, a gazdaságok be- és kijáratát fertőtleníteni szükséges.

Száj- és körömfájás: Rábapordányban regisztráltak újabb megbetegedést

Fotó: MW-archív/Kurucz Árpád

Száj- és körömfájás: szigorított intézkedések Vas vármegyében

Új szabályozás is életbe lépett: május 5-ig minden állatfajra vonatkozóan tilos vásárt, rendezvényt tartani. Magyarország teljes területén pedig tilos minden fajta állatbemutató, verseny és egyéb állatokkal kapcsolatos rendezvény lebonyolítása ezen időpontig.

A további előírások Répcelak város honlapján és hirdetőtábláin is elérhetők. Az állattartókat kérik, hogy fokozottan figyeljék a hivatalos tájékoztatásokat és tartsák be a rendelkezéseket a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

