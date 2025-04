Kilencvenedik születésnapját ünnepelte Szemenyei László Celldömölkön

Szemenyei László 2 hónapos volt, amikor szülei Celldömölkre költöztek. Édesapja munkája miatt kerültek a településre, aki szabómester volt. Az általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte el. A Budapesti Vas- és Fémművekben szerezte meg az esztergályos szakmát. 1961 és 1971 között a celldömölki pártbizottság tagjaként tevékenykedett. Több társával együtt ő is úttörő szerepet töltött be a balatonrendesi tábor megépítése során. 1971-ben került Mesteribe, ahol egészen 1991-ig tanácselnöki tisztséget töltött be. Öten voltak testvérek, ő volt szüleik legidősebb gyermeke. 1958 karácsonyán kötötte össze életét feleségével, akivel már gyermekkoruk óta ismerték egymást és végig nagy szeretetben éltek együtt. Két gyermekük született, ma pedig már 4 unoka és 4 dédunoka örvendezteti meg Laci bácsi mindennapjait.

Szemenyei László kilencvenedik születésnapját ünnepelte

Fotó: Giczi Sándor

Szemenyei László 90: ma is aktív életet él

Kora ellenére még ma is aktív életet él, alkalmanként verseket is ír. Közéleti szerepvállalása is kimagasló: évek óta oszlopos tagja a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, valamint a Honismereti Munkaközösségnek egyaránt. Kilencvenedik születésnapja alkalmából a városvezetés részéről Fehér László polgármester, Nagy Zoltán alpolgármester, valamint Farkas Gábor jegyző köszöntötte, míg az Egyesület részéről Tulok Gabriella elnök adta át jókívánságait az ünnepeltnek.