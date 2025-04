Papp Bálint Szentgotthárd lehetőségeiről

Az idei évi költségvetés, a civil pénzek és a várkert témáját ajánlotta meghívójában az alpolgármester, de természetesen ennél szélesebb körben is kerültek elő témák. A fórum vendége volt a város települési eszközkezelő- és fejlesztőjének, a SZET Kft. igazgatója, Gál József is, aki a hozzá érkezett kérdésekre válaszolt, majd Papp Bálint vette át a szót, és tért ki Szentgotthárd ügyeire. Tette mindezt az elmúlt hónapok során szerzett tapasztalataira építve, másrészt pedig azokra a párbeszédekre hivatkozott, amiket meg is ígért a kezdetek során, és folyamatosan tart azóta is. Ezek között kiemelt fontosságú volt az anyagi helyzet. Ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy az idei évre szóló illetményemelést a maga részéről nem fogadta el, és lemondott arról. Tette mindezt a város érdekében – mert úgy látja, hogy ezt a büdzsé nem bírja el.

Szentgotthárd: Papp Bálint alpolgármester nyilatkozott

Fotó: Szendi Péter

Szentgotthárdon is fontos téma a pénz

A lakossági meghallgatás után megkerestük Papp Bálintot, aki nyilatkozott lapunknak. Kissé borúlátóan úgy fogalmazott: úgy érzi, mintha műanyag késsel kellene bozótot irtania. Az alpolgármester úgy véli, hogy ki kell mondani: az elmúlt tíz év egyfajta állóvíz volt a település életében a projektek finanszírozását tekintve. Beruházások mindig pályázati pénzekből jöttek létre, nem pedig saját erőből. A városnak szüksége lenne sok-sok kisebb fejlesztésre, amiknek egyike sem nagy horderejű, és anyagilag sem óriási összegek – mindamellett a lakók, polgárok jobb közérzetéhez és jól-létéhez nagyban hozzájárulnának. Hogy mik ezek? Például ne zörögve toljanak egy babakocsit a járdán, mert már annyira ráfér a javítás. És ami szintén fontos lenne: új üzletek, bevásárlási lehetőségek, amiket sokan hiányolnak.

Mi lehet a megoldás?

Az alpolgármester szerint a város anyagi forrásait két nagy kiadás apasztja leginkább. A szolidaritási adó óriási összeg, közel fél milliárd, de ez nem kikerülhető. Viszont a másik nagy „pénznyelő” a Szentgotthárdi Spa & Wellnes, azaz a helyi fürdő. Ez éves szinten körülbelül 450 millió forint – így a kettő együtt megközelíti az egy milliárdot. A fürdő szerződése 2034-ig szól, tehát ezt az összeget addig bizony fizetni kell. Kivéve, ha valaki átvenné az üzemeltetését, és egy kézben lenne a szálloda és a wellness. Ez nagy megkönnyebbülést, és vele együtt anyagi „fellélegzést” hozna. Mindezek miatt az alpolgármester konzultációt, közös gondolkodást, nyílt vivát sürget.