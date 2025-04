Fotó: 25 éve került vissza a Fő térre a szombathelyi Szentháromság-szobor

Érdekes írásra bukkantunk a Vas Népe közel 25 éves, 2000 augusztusából származó számában. Mint a tudósítás írja, minden előzetes bejelentés nélkül megkezdődött a szombathelyi Szentháromság-szobor restaurálása. A szobrot daru segítségével távolították el. A restaurálás után a Fő téren elkezdődik a szobor új helyének régészeti feltárása - olvasható. A szobor ugyanis ekkor került át a Szombathelyi Székesegyház elől a ma is ismert helyére, a Fő térre.

Szentháromság-szobor 2000-ben tért vissza a Fő térre.

Fotó: Szendi Péter / Forrás: VN/archív

A tudósítás úgy folytatódik: ezután az alapozás következik. A tanácsnok elmondta, a tervek szerint Szent Márton napjára kerül át a Szentháromság-szobor az eredeti helyére, a Fő térre. Sákovics Csaba tanácsnoktól a Vas Népe azt is megkérdezte: akkor is be sikerül-e tartani a határidőt, hogyha a régészek értékes leleteket találnak a Szentháromság-szobor leendő helyén? Mivel a szobor az eredeti helyére kerül vissza, így vélhetően nem találnak leleteket a régészek, ha mégis, akkor természetesen tolódik az időpont, felelte végül a tanácsnok.