Szerelmi dráma Vasban: beleőrült a szakításba a férfi - döbbenetes, meddig fajult a helyzet

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség személyi szabadság megsértésének bűntette, zaklatás bűntette és vétsége, garázdaság vétsége, rongálás vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint a 2024. év január közepétől - miután nem tudott beletörődni, hogy vele a kapcsolatot megszakította - a sértett nőt akarata ellenére rendszeresen, másfél hónap alatt közel 600 alkalommal hívogatta telefonon, majdnem 200 szöveges üzenettel háborgatta, illetve többször megjelent a munkahelyén, ahol az egyik alkalommal lerúgta a sértett autójának visszapillantó tükrét. A rongálással a megvádolt férfi több mint 85.000 forint kárt okozott.

Ezt meghaladóan a vádirat szerint a vádlott a sértettet a személyi szabadságában is korlátozta, megakadályozta, hogy autójával a munkahelyéről eltávozzon, a kezénél fogva megragadta és először visszahúzta a gépkocsitól, majd belökte az autóba, amibe maga is beült, s ahonnan a sértett próbált kiszállni, de a vádlott lefogta őt, és meg is harapta.

A megvádolt férfi 2024 májusában a nőt munkahelyén megragadta, lökdöste és a haját is meghúzta a sértettnek, aki a bántalmazás következtében könnyű sérülést szenvedett.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A Szombathelyi Járási Ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását is indítványozta.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.