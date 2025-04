Szent György napján a kőszegi szőlősgazdák bemutatták a friss tavaszi hajtásokat - fotók, videó

Szőlő Jövésnek Könyve ünnepség

Szabó Márton, a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének elnöke mutatta be a kőszegi borászok képviseletében a szőlőhajtásokat a polgármesternek, és számolt be Petrovics István pincemester jelenlétében a tavalyi gazdasági évről és az idei hajtásokról. A 2024-es esztendő időjárási szempontból rendkívül szélsőséges volt, rekordméretű hajtásokat jegyeztek be a Könyvbe, ám sajnos az április 26-án érkezett fagy ezeket sok dűlőben tönkretette. 750 milliméter csapadék hullt, de nem egyenlő eloszlásban, ami sok fejfájást okozott a gazdáknak. Fagy, peronoszpóra, szárazság és sok eső váltották egymást, a termés mennyisége harmadával elmaradt az átlagostól. 2025 száraz időszakkal kezdődött, a téli és tavaszi munkákkal időben tudtak végezni a szőlőben, ám a különböző kártevőket és kórokozókat nem tizedelte meg az időjárás. Jelenleg kellő mennyiségű nedvesség van a talajban a vegetáció kezdetén. Az elmúlt napok csodás meleg időjárása növekedésre késztette a tőkéket, akár hat-nyolc leveles állapotban lévő hatásokat is találhatunk – számolt be Szabó Márton, aki a termés milyenségéről még nem tudott jósolni. Ám mint mondta, bizakodva néznek az idei év elé.