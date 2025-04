Több alkalommal beszámolt lapunk is a felsőcsatári gyermektábor hányatott sorsáról. A Kerekerdő Alapítvány kitartó, és továbbra is eltökélt szándékuk a tábor megmentése. Az elmúlt héten – a Föld Napja alkalmából – fákat is ültettek a helyszínen. Ahogy írták is közösségi oldalukon, ezen a napon – ami egy igazán civil, zöld, jeles nap – az Alapítvány az elmúlt közel harminc éve alatt számos rendezvényt valósítottak meg ehhez a naphoz kapcsolódva. Most egy petícióhoz is csatlakozhatnak azok, akiknek szintén fontos, hogy Felsőcsatáron ne legyen az enyészeté a tábor: ezt keddig, április 29-ig tehetjük meg.

Tábort menthetünk meg egy aláírással

Fotó: Gyöngyössy Péter,

Tavaszi szorgoskodások a tábor területén

A tavalyihoz hasonlóan az idei koratavasz is az önkéntes munkálkodás jegyében telt. Márciusban és áprilisban hat alkalommal munkálkodtunkk a csatári tábor területén. Sajnálatos módon decemberben egy lelkes helyi csapat kissé balul sikerült fa- és cserjeírtást végzett a tábor területén és környékén. A rendrakás ránk maradt – számolt be lapunknak Gyöngyössy Péter, az alapítvány vezetője. A szőcei táborban használt óriási ponyvánkat hétszer töltöttük meg kivágott cserjékkel és ágakkal, hogy levonszoljuk a területről az erdő szélére, a tűzrakó helyhez.

Elültettük a „remény hét fáját” is; olyan helyekre, ahol korábban is voltak fák – folytatta beszámolóját. Az öt éve kivágott zöld juhar helyére egy fehér eperfa került, a táborhely északi határára pedig házi berkenyéket ültettünk. A táborhoz vezető út egykori, mára hézagossá vált cseresznye fasorát három cseresznyefával gazdagítottuk. A fácskákat karóval és vadvédelmi céllal dróthálóval is elláttuk. Hetente mintegy 40 liter vizet viszünk a hegyre, hogy megöntözzük a a szépen megeredt csemetéket. A fényképek húsvétkor készültek; azóta a kis fák már mind ki is hajtottak!

Gyöngyössy Mária Karolina az elültetett fehér eperfával a tábor előtt

Fotó: Gyöngyössy Péter

A remény hét fája:

Minden egykori és leendő táborozóért;

Az összes táborhelyért;

A csajokért, és a srácokért;

A tanárokért, szervezőkért, vezetőkért;

A napfelkeltékért, naplementékért, a madárdalért, a csillagos éjszakákért;

A tábortüzekért, és a harmatos, friss, csendes reggelekért;

És minden izgalmas, boldog tábori napért.

Sokat gondolkodtunk azon, hogyan legyen vége, vagy hogyan folytatódjon a csatári táborért indított kampány. Arra jutottunk, hogy az aláírásgyűjtést egy hét múlva lezárjuk. Jelenleg a papír-alapú és az online aláírások is átlépték az 1500-1500 főt – előbbieket bekötve átadjuk Szombathely város vezetőinek – zárta szavait Gyöngyössy Péter.