Tavaszi szünet 2025: nem fognak unatkozni a gyerekek Vas vármegyében

Az idei évben az AGORA – Művelődési és Sportház nagytermében mutatkoznak be a tánccsoportok 2 felvonásban. A délutáni (14.00-16.30 óra), illetve az esti (17.00-20.00 óra) programok keretében salsát, versenytáncot, hip-hopot, indiai táncot, break táncot, hastáncot, néptáncot, körtáncot, zumbát, valamint rock and roll műfajt is láthat a közönség. Mind a délutáni, mind az esti programot egy közös tánc zárja, ahol a nézők is csatlakozhatnak a nagy együttes örömtáncoláshoz. A belépés ingyenes!

Tavaszi csúcspont: Tulipánfesztivál Celldömölkön – április 25–27.

Idén április 25-27. között rendezik meg a Tulipán Fesztivált Celldömölkön. A pénteki nap elsősorban a gyermekeké lesz: a mesetorna után kézműves foglalkozásra várják a kicsiket a gyermekkönyvtárba, majd 14 órától magyar népmesék kerülnek vászonra a KMKK Moziban. Április 25-én 17 órakor kezdődik a “Minden, ami tulipán” című alkotópályázat kiállításának megnyitója és eredményhirdetése a Móricz-galériában.

Április 26-án, szombaton 10 órakor nyit a Kemenesi piac a Szentháromság téren. Ezen a napon lesz kézműves foglalkozás és szabadtéri játszópark a gyerekeknek, a KMKK előtti színpadon pedig a Soltis Lajos Színház Rózsa királyfi című előadását láthatják az érdeklődők.

Herényi Virágút már 21. alkalommal! április 26–27.

A 21. Herényi Virágúton a virág- és dísznövényvásár mellett változatos, színes programok várják a látogatókat. A rendezvény idén is a család minden tagja számára kínál élményt, szórakozást és inspirációt – a kertbarátoktól a legkisebbekig.

A Gyerek- és Civil Ligetben idén is gazdag programkínálat fogadja a családokat: pónilovaglás, VR virágcsokor-készítő verseny, de a ligetben mutatkoznak be a civil szervezetek is, akik bepillantást engednek a szervezeteik munkájába, illetve különböző foglalkozásokon, bemutatókon lehet majd részt venni náluk. A Ligettel szemben a Magyar Hagyományőrző faművesek kapnak helyet, tavalyhoz hasonlóan.

Gyermekprogramjaink között szerepel még az Incifinci gyermekfoglalkoztató, Harisnyás Pippi, agyagozás, Mond(móka)-tér fa játszóháza, mészkőfigurák készítése, aranymosás.