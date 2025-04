A bucsui testépítő újabb bajnoki címe - Georg Dorn-t megint nem tudták legyőzni - fotók

Talán egyszer Szombathelyen is?

Az elmúlt tizenkét év tehát meghozta az eredményét. Georg körülbelül tíz évre becsüli azt az időtartamot, amit mindenképpen be kell fektetni, hogy aztán jöjjenek az eredmények: sport, zene, vagy bármilyen más téren is. Azaz: a már említett kitartás fontossága kerül megint elő. És ezt ajánlja a kezdőknek, fiataloknak, sportja iránt érdeklődőknek is. Fontosnak tartja a naturális testépítés népszerűsítését is. Szeretné, ha itt a vármegyében, különösen Szombathelyen többen is érdeklődnének iránta, és ebben segít is szívesen.

Távlati dédelgetett terve, álma, hogy ide is elhozzon versenyt és versenyzőket. Edzőként adja át tapasztalatait és tudását, és büszkén mesél tanítványa első és harmadik helyezéseiről.

Georgnak a megélhetést a mezőgazdaság adja, így az amellett végzett edzősködés szintén hobbi. „Én ezt szívből csinálom” – mosolyog most is.