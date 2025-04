Fontos kérdésekről dönt kedden a vasvári képviselő-testület

Vasvár Város Önkormányzata április 29-én, kedden 16 órakor tartja következő testületi ülését a Városháza nagytermében. A város képviselői több lényeges témát is megtárgyalnak majd, amelyek közvetlenül érintik a helyiek életét.

Testületi ülés lesz holnap a vasvári Városházán

Elsőként a közbiztonság helyzetéről hallhatnak beszámolót: Balogh Gábor rendőr alezredes, a Vasvári Rendőrkapitányság megbízott vezetője ad tájékoztatást arról, milyen lépéseket tettek az elmúlt időszakban a közrend fenntartása és a bűnmegelőzés érdekében.

Szó lesz a város fejlődését is szolgáló feladatokról: a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. tevékenységét Zárorhidi Czigány Ákos ügyvezető igazgató foglalja majd össze. Emellett napirendre kerül a Nagy Gáspár Művelődési Központ 2025-ös munkaterve is, amelynek részeként a kulturális programkínálatot is meghatározzák a következő évre.

A jövő pedagógusainak képzése sem marad ki: a képviselők tárgyalni fognak a Ficánkoló Óvoda és a Mocorgó Bölcsőde pedagógus-továbbképzési programjáról. Ezt követően többek között önkormányzati ingatlanok értékesítése, valamint a VASIVÍZ Zrt. igazgatóságába történő tagjelölés is napirendre kerül.

A mindennapi életet közvetlenül érintő kérdések is terítékre kerülnek: például a Vasvári Pál utcai lakótömbök lakói által kezdeményezett sebességkorlátozásról is dönthetnek, továbbá egy orvosi vizsgálóágy felajánlásáról és önkormányzati lakásokkal kapcsolatos ügyekről is szó lesz.

A keddi ülés tehát több olyan témát is érint majd, amely a város fejlődését és az itt élők mindennapjait közvetlenül befolyásolja.