Félmilliós tévés műsor - elfajultak a dolgok

Nem szép dolog kidobni egy tévét zöldterületen, pláne kettőt, de nem gondoltuk volna, hogy emiatt bárki is a bíróságon köthet ki, pedig a fiatal T. M-el éppen ez történt. Rövidesen el is áruljuk, hogyan fajulhattak idáig a dolgok, de előbb lássuk, mi is történt pontosan.

T. M. álmában sem gondolta volna, hogy régi két tévéje a vádlottak padjára juttatja. Ezt a műsort szívesen kihagyta volna Fotó: Szendi Péter

Történetünk főszereplőjének tavaly nyáron feleslegessé vált két tévéje, ezért mint jogkövető állampolgár a szombathelyi Erdei Iskola úti hulladéklerakóba ment, azt gondolván, itt gyorsan meg tud szabadulni terhétől. Legnagyobb meglepetésére azonban az elektronikus hulladékot ott nem adhatta le (megkérdeztük, a körmendi úti hulladékudvarba kellett volna mennie), így arra gondolt, haza már nem viszi, ezért az Erdei Iskola út végén található füves területen hagyta a készülékeket, csakhogy lefülelték. Hasonló esetekben általában büntetővégzést szoktak hozni, amit, ha az elkövető nem vitat, személyes meghallgatása nélkül születik ítélet, a fiatalember azonban tagadott, ezért ügye a Szombathelyi Járásbíróságra került, ahol szerdán volt az előkészítő ülés.

Annak ellenére, hogy egy nem jogvégzett ember számára nem tűnik igazán fajsúlyos bűncselekménynek két tévé illegális elhelyezése, a jogszabály értelmében a hulladékgazdálkodás rendjének megsértésért egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Az más kérdés, hogy a bírói gyakorlat ritkán ítéli elzárásra az elkövetőket, különösen háztartási mennyiség esetén és amennyiben – mint ahogyan ebben az esetben is – az elkövető első bűntényes.

Maga az előkészítő ülés mindössze néhány percet vett igénybe, elsőként dr. Nárai József bíró ismertette az eljárás lényegét. Ezek szerint, amennyiben a vádlott a vádirattal megegyezően mindent beismer és lemond a tárgyalásról való jogáról, valamint a bizonyítékok is alátámasztják bűnösségét (hiszen a beismerés önmagában nem elég), akkor a bíróság az előkészítő ülésen befejezi az eljárást. Mivel itt már nem volt értelme tagadni, hiszen vallomás és kamerafelvétel is a bíróság rendelkezésére állt, ezért aztán T. M. bűnösnek vallotta magát, márpedig az ügyész beismerés esetére háromszáz napi tétel büntetés megfizetését kérte, úgy, hogy a napi tétel összegét 1300 forintban állapítsák meg.