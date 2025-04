Tudjuk, mint teszel a nyáron Bükön - Több, mint 100 program a fürdővárosban

helyszín: Bükfürdő – Termál tér - Parkolók

június 21. szombat

Roma Nemzetiségi Nap

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér







június 22. vasárnap 20.00 (fotó)

Parno Graszt koncert

Az egyik legeredetibb autentikus cigány zenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az USA-ban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz, önfeledt örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Parno Graszt életérzés. Évről-évre szintén elismert előadókkal kollaborál a zenekar, idetartozik a Bohemian Betyars, Punnany Massif, Bagossy Brothers, Kávészünet és habár eltérő stílus de a Pogány Indulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája.

Helyszín: BMSK Átrium vagy Bükfürdő – Termál tér







június 26. csütörtök 19.00

Tóth Dani

„Akusztikus dalok zongorán, gitáron és énekhangon”.

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér













június 27. péntek

17.00 – 20.00 Termelői Piac

19.00 Répcementi Férfikar

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér







június 28. szombat

Horvát Nemzetiségi nap

helyszín: Bükfürdő – Termál tér







június 29. vasárnap 19.00

Klasszikus vasárnap - Mirage Salon Quartett

„Klasszikus dallamok szalonpapírba csomagolva”

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér

július 3. csütörtök 19.00

Bence és Bíborka

Doma Bence és Tóth Bíborka duója klasszikus és fiatalos dalokkal készül, igazi szívhez szóló este vár a koncertre kilátogatókra!

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér

július 4. péntek

17.00 – 20.00 Termelői Piac

19.00 Csepreg város fúvószenekara

helyszín: Bükfürdő – Termál tér













20.30 „Hogyan értsük félre a nőket?” Csányi Sándor önálló estje (fotó)

Jegyvásárlás: https://csanyisandor.funcode.hu/events/107568

Mi a teendő abban az esetben, ha az ember a szülőszoba ajtajában döbben rá arra, hogy nemcsak a gyerekekkel nem tud bánni, a nőkkel sem? Miért a mi hibánk, ha ők rosszat álmodnak? Miért baj, ha őszintén válaszolunk arra kérdésre, hogy fogytam-e? Érdemes-e a friss jogosítvánnyal vezető feleségünknek tanácsokat osztogatni a forgalomban? Eljön-e a pillanat egy nő életében, amikor azt mondja: Köszönöm, van elég cipőm, nem kell több. Illetve, hogy mindezek ellenére miért dobban meg mégis a szívünk, ha belép a szobába?

Nos, ezekre a kérdésekre nem tud választ adni az előadás. Viszont számos hasonló kérdést vet fel az együttélés nehézségeiről, szépségeiről, örömeiről. (Magunk között szólva: inkább nehézségeiről.)

Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka; nyolc különböző karakter, hetven percben.

Helyszín: Büki MSK – Atrium

Esőnap: július 6. vasárnap







július 5. szombat

18.30 Rudraksha

20.00 Tom Kondor Moonshine (fotó)

A Tom Kondor’s Moonshine a XXI. század elején, a Nagy Koncert-Tilalom idején formálódott. A korábban törvénytisztelő zenészekből álló Tom Kondor Band – Szombathely első legális sörfőző zenekara – a világméretű járvány folytán betiltott élőzenét titkos, zárt körű koncerteken kezdte eljuttatni az arra szomjazóknak. A saját „rock-pop” receptúrájuk szerint elkészített, neves előadók dalaiból álló műsoruk csak a tilalom után vált a nagyközönség részére is elérhetővé. Azóta is a legjobbakat hozzák saját dalaik mellé, úgymint: Bryan Adams, Queen, Scorpions, Michael Jackson, Whitesnake, Guns ’N Roses, Jonny Lang, Eric Clapton, Bon Jovi, Doobie Brothers, Lynyrd Skynyrd, Deep Purple, Joe Cocker, AC/DC, és mások…

helyszín: Bükfürdő – Termál tér







20.30 Az Orfeum Vándorszínpad operett- és musicalgálája

helyszín: Büki MSK – Atrium







július 6. vasárnap 19.00

Klasszikus vasárnap – Berki Vonósnégyes

helyszín: Bükfürdő – Termál tér







július 10. csütörtök

19.00 Operett

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér







július 10. csütörtök 20.30

Rezes Judit - Szabó Győző: Loveshake – Az élet összeráz. Színházi duett (fotó)

A formabontó darab egy párkapcsolati történet, amelyben Rezes Judit és Szabó Győző népszerű dalok és izgalmas koreográfiák segítségével mutatják be kapcsolatuk ívét, annak csodáit és nehézségeit. Történeteik saját történetek, megélt, igazi állomások. Az előadás személyes érintettséggel, őszintén és kendőzetlenül mesél nekünk róluk, magunkról. Valóság és fikció keserédes keveréke a közismert színész pár által megálmodott egyszerre vicces és szívszorító előadás. Szórakoztató, ironikus és gyakran fájdalmas helyzeteket megmutató játék, amelynek történetei egyediek, mégis mindenki számára ismerősek.

Helyszín: Büki MSK – Atrium

Esőnap: július 11.







július 11. péntek

17.00 – 20.00 Termelői Piac

19.00 Répcementi Férfikar

helyszín: Bükfürdő – Termál tér







július 12. szombat

Aratóünnep (fotó)

Bük város tradicionális ünnepe és vigassága.

15:00 Ünnepi szentmise

16:00 Színes felvonulás hintókkal, lovaskocsikkal a bükfürdői Termál térre.

17:00 Ünnepélyes megnyitó

17.30 Kézikaszás aratóbemutató

20:30 Balázs Pali koncert (fotó)

22.00 Aratóbál a Spontán együttessel







Helyszín: Bükfürdő – Termál tér













július 13. vasárnap 19.00

Klasszikus vasárnap – Berki Vonósnégyes

helyszín: Bükfürdő – Termál tér







július 13. vasárnap 19.00

Aranyosi Péter önálló estje

helyszín: Büki MSK - Átrium



















július 17. csütörtök 19.00

Silent Support

helyszín: Bükfürdő – Termál tér

július 18. péntek

17.00 – 20.00 Termelői Piac

19.00 Other Generations

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér







21.00 3x3 mozi- Futni mentem

Az idei büki nyár egyik újdonsága a szabadtéri esti mozizás! Nyitófilmként az elmúlt évek egyik legnézettebb alkotása.

Helyszín: Büki MSK – Atrium

július 19. szombat

19.00 Holdosi Attila és Újvári Tímea (fotó)

Érzelmekkel és lágy dallamokkal teli koncert, akkor Holdosi Attila és Újvári Tímea! Műsoron a legnagyobb magyar és világslágerek!

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér







20.30 Honeybeast koncert (fotó)

A funkos/funkys pop-rockban utazó Honeybeast nevéhez számtalan album, illetve sláger fűződik, melyek közül kiemelkedik A legnagyobb hős című 2014-es szerzemény, 24 milliós (!) kattintás számmal. Most pedig legújabb dalaikkal érkeznek Bükre!

Helyszín: Büki MSK – Atrium

július 20. vasárnap 19.00

Klasszikus vasárnap – Berki Vonósnégyes

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér







július 24. csütörtök 19.00

Tóth Dani (fotó)

„Akusztikus dalok zongorán, gitáron és énekhangon”.

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér







július 25. péntek

17.00 – 20.00 Termelői Piac

20.00 – 08.00 12 órás kvíz

helyszín: Bükfürdő – Termál tér







július 26. szombat

18.30 Fekete Jenő - Horváth Misi duó (fotó)

Magyarország legautentikusabb blues gitárosa a bükfürdői színpadon!

20.00 The Bits-Beatles Tribute (fotó)

Ki ne ismerné a Beatlest? A zenekar, mely a 60-as években beírta magát a történelembe, mi több, egyedüliként a történelem könyvekbe, és gyökeresen megváltoztatta a könnyűzenét. Ki ne ismerné a She loves you, Yesterday, Let it be vagy a Hey Jude című örökzöld és örök érvényű slágereket? A The Bits (Hungarian Beatles Supergroup) - Beatles emlékzenekar azért alakult meg, hogy színpadra vigye élőben, koncertszerűen ezeket a dalokat eredeti nyelven, ragaszkodva a zenei alapokhoz. Miért Supergroup? A zenekart alkotó négy zenész jól ismert budapesti blues és Angolszász-vonulatú zenekarok frontemberei, akik számtalanszor megfordultak Nyugat-európai színpadokon és a tengeren túlon is. A tagok Beatles szeretete, tapasztalata és zene iránti alázata garantálja a profi megszólalást és az ebből következő jó hangulat maradandó élményt szerez az őket hallgató fiataloknak és örökifjaknak.

helyszín: Bükfürdő – Termál tér













július 30. – augusztus 2. szerda – szombat (ez bővebben nálatok…)

Bükfürdő Live Weekend 2025.

július 30. Budapest Bár

július 31. Bereczki Zoltán, Fenyő Miklós, stand up Elek Péter

augusztus 1. Neoton sztárjai, Wellhello, stand up, Fehér Boldizsár

augusztus 2. 4S Street, Gájer Bálint, stand up Lovász László

helyszín: Bükfürdő – Termál tér

jegyelővétel: https://www.tixa.hu/bukfurdo-live-weekend-2025-20250730







augusztus 1., 8., 15. péntek 09.00

Büki mesevonat a Szamóca Színházzal (fotó)

Hagyományos bohócos vonatozás büki és nem büki gyerekeknek és szülőknek három alkalommal! Indulás és gyülekező Koczán-háznál.

helyszín: Bük – Koczán-ház







augusztus 7. csütörtök 19.00

Operett

helyszín: Bükfürdő – Termál tér







augusztus 8. péntek

17.00 – 20.00 Termelői Piac

19.00 Novelzone (fotó)

A Novelzone zenekar 2019 tavaszán alakult, szombathelyi székhellyel. Stílusát tekintve az együttes fő irányvonala a rock, de ötvöz különböző zenei irányzatokat (funky, blues, stb.), így elég sokszínű dalokban lehet részünk, ha belehallgatunk a 2022 tavaszán megjelent Végtelen térben című lemezünkbe. Ennek az egyik legfigyelemreméltóbb eredménye az, hogy a Rockinform a 2022-es legjobb magyar albumok közé beválasztotta a zenekart.

helyszín: Bükfürdő – Termál tér



















21.00 3x3 mozi – Sohavégetnemérős -Wellhello film

A Bükfürdő Live Weekend után a filmvásznon is látogatást tesz Bükön Flour Tomi és Diaz!

helyszín: Büki MSK – Atrium







augusztus 9. szombat

18.00 Duo Don Pedro’z

20.00 Varnyú Country (fotó)

Az együttes 1990-ben alakult a Szombathelyi Tanárképzõ Főiskolán. Azóta a - country muzsika egyedi jellegéből adódóan - nagyon sokféle rendezvényen szerepelt. A country - mint műfaj - rendkívül sokszínű, így lehetőséget ad arra, hogy az adott alkalomhoz illő műsort állítsunk össze. A rendkívül népszerű country muzsika szórakoztató program, különösen olyan eseményeken, ahol különböző érdeklõdésű, életkorú hallgatóság van jelen. Műsoraink elsősorban olyan összeállítások, melyeket szívesen hallgat, vagy akár énekel a közönség.

helyszín: Bükfürdő – Termál tér







augusztus 10. vasárnap 19.00

Klasszikus vasárnap – Kendik Péter

Kendik Péter szombathelyi zongoraművész a komoly és a könnyűzene határán egyensúlyoz majd műsorával.

helyszín: Bükfürdő – Termál tér







augusztus 14. csütörtök 19.00

Bence és Bíborka (fotó)

Doma Bence és Tóth Bíborka duója klasszikus és fiatalos dalokkal készül, igazi szívhez szóló este vár a koncertre kilátogatókra!

helyszín: Bükfürdő – Termál tér













augusztus 14 – 16. csütörtök – szombat

MELANCHOLY ART Festival (fotó)

A fesztivál a Nyolc Ág Kultúraközvetítő Stúdió és a Büki Művelődési és Sportközpont közös szervezése, a Nyolc Ág Művésztábor hagyományaiból inspirálódó, új formátumú művésztelep és buli. Augusztus 14 és 16 között a Melancholy Art Festival első, kísérleti alkalma lesz a Büki Művelődési és Sportközpont területén, amely egy klasszikus értelemben vett kortárs művésztelep lesz az ország és a régió fiatal alkotóival. Napközben workshopok, előadások, Cseh filmek, kortárs kiállítások, színházi darabok és művészeti, társadalmi témájú beszélgetések lesznek, este pedig akusztikus, könnyed, bensőséges nyári koncertek híres alternatív formációkkal, mint például a Csaknekedkislány, Platon Karataev, Bolondok Aranya, emellett a kortárs fiatal irodalom, képzőművészet, színház neves alakjai is szép számmal megmutatják magukat a programban, amely május közepéig véglegesedik és hamarosan a jegyértékesítés is elindul. A fesztivál célja, hogy megfizethető, nyitott és nemcsak művészek számára látogatható kulturális élményt nyújtson, így lesz egy kiterjedt, ingyenesen látogatható területe is családosok, chillezni vágyók számára.

helyszín: BMSK - Bük városközpont

augusztus 15. péntek

17.00 – 20.00 Termelői Piac

19.00 Poppies Énekegyüttes

helyszín: Bükfürdő – Termál tér







augusztus 16. szombat

18.30 Rudraksha

20.00 Molnár Tamás akusztik (foto)

Az énekes, dalszerző Farkas Izsák hegedűművésszel adja elő korábbi zenekarainak (Anti Fitness Club, JETLAG) valamint két szólóalbumának és különleges közreműködéseinek akusztikus átiratait. Azt beszélik a városban, Égen át, Mennyország csak néhány dal azok közül, melyeken jól tetten érhető Tamás olykor zavarbaejtően nyers és kitárulkozó, máskor sajátosan árnyalt lírikus stílusa. A performansz középpontjában a szerzői előadás, a mindössze két hangszerre meztelenített dalok és a mondanivaló szinte tapintható közelsége áll.

helyszín: Bükfürdő – Termál tér







augusztus 17. vasárnap 19.00

Klasszikus vasárnap - Mirage Salon Quartett

„Klasszikus dallamok szalonpapírba csomagolva”

helyszín: Bükfürdő – Termál tér

augusztus 19. kedd 20.30

3x3 koncert – Legendák (fotó)

Exkluzív válogatás a hazai- és a világ zenei gyöngyszemeiből

A 25 éves fennállását közeljövőben ünneplő MisPro Produkciós Iroda jubileumi műsora.

A külföldi dalok sorában hallhatjuk többek mellett a Pink Floyd, Prince, Lady Gaga, Queen, John Lennon, Tina Turner, Michael Jackson legismertebb zeneszámait. Felidézzük az Omega, Balázs Fecó, Cserháti Zsuzsa, Keresztes Ildikó, a Piramis legcsodálatosabb dalait.

A műsorban fellépnek:

Szokodi Zoltán, Tóth Dániel, Alföldi Alexandra, Niki Amaruq, Hertelendy Zénó és Frua – Gerencsér Fruzsina énekesek. Sztárvendég: Keresztes Ildikó Zene: MisPro Band: Paksi János-dob (ex-Lord), Mészáros Gábor-billentyű (ex-Lord), Aradszki Zsombor-gitár, Pontyos Gábor-gitár, Fördős István - bassgitár, Labritz András billentyű-vokál, Tóth Dani- akusztikus gitár, billentyű

Helyszín: Büki MSK – Atrium







augusztus 20. szerda 20.00

Ünnepi operett és magyar nóta gála

helyszín: Büki MSK – Atrium







augusztus 21. csütörtök 19.00

Tóth Dani

„Akusztikus dalok zongorán, gitáron és énekhangon”.

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér







augusztus 22. péntek

17.00 – 20.00 Termelői Piac

19.00 Silent Support

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér

augusztus 23. szombat 20.00

Ladánybene 27 koncert (fotó)

A Ladánybene 27 az első közismert reggae-zenekar Magyarországon. Ők készítették el Magyarországon az első reggae-albumot, az első dub albumot, valamint az első riddim albumot. Elidegeníthetetlen érdemük van a reggae-zene magyarországi meghonosításában és megismertetésében. KIhagyhatatlan nyári hangulat!

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér













augusztus 24. vasárnap 19.00

Klasszikus vasárnap – Kendik Péter

Kendik Péter szombathelyi zongoraművész a komoly és a könnyűzene határán egyensúlyoz majd műsorával.

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér







augusztus 28. csütörtök 19.00

Operett

helyszín: Bükfürdő – Termál tér

augusztus 29. péntek

17.00 – 20.00 Termelői Piac

19.00 Holdosi Attila és Ujvári Timea

Érzelmekkel és lágy dallamokkal teli koncert, akkor Holdosi Attila és Újvári Tímea! Műsoron a legnagyobb magyar és világslágerek!

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér







21.00 3x3 mozi – Egészséges Erotika

Tímár Péter legendás filmje minden generációnak “egészséges”!

helyszín: Büki MSK - Atrium







augusztus 30. szombat 20.00

Balkán Fanatik koncert (fotó)

A zenekar 2002-ben alakult, egyik alapítója az a Yorgosz Tzortzoglu, aki évtizedeken keresztül volt a magyarországi folkrock meghatározó zenésze.

Eleinte a Gépfolklórban, később a Barbaro együttesben énekelt, rövid ideig a Vízöntőben is játszott. Lepés Gábor producer- hangmérnökkel aki a hazai pop szupersztárjának, Ákosnak az alkotótársa a Bonanza Banzai megszűnése óta hozta létre a Balkan Fanatikot, mely az elektronikus zenét keleti, balkáni és magyar folkelemekkel házasítja össze.

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér













szeptember 12. péntek 19.00

Charlie koncert (fotó)

Liszt Ferenc-díjas énekes, a rock, a jazz, a blues, a soul és a funk jellegzetesen rekedt hangú előadóművésze, trombitás. Charlie, egy igazi élő legenda, ahol - Csak a zene van!

Helyszín: Büki MSK – Atrium







szeptember 13. szombat 19.00

Kispál és a Borz koncert (fotó)

Az elmúlt évtizedek nagyhatású alternatív zenekara 2022-ben jelentette be újjáalakulását. 2023-ban új lemezzel is jelentkeztek Beszorult mondat címmel, és dupla teltházzal tértek vissza Budapestre a Budapest Parkba. A 2024-es nagysikerű országos és nyugat-európai turnét egy nagyszabású arénakoncert követte: az MVM Dome-ban zárta az évet egy óriási házibulival a Kispál és a Borz. A 2025-ös turnén - a zenekartól megszokott módon - a teljes életműből szemeznek dalokat. A közönségkedvencek mellett természetesen lesznek ritkábban játszott, csak erre a turnéra kidolgozott meglepetések is.

Az ETETÉS 2025 címet kapó koncertkörúton az elmúlt években megszokott felállásban játszik a zenekar:

Lovasi András: ének, basszusgitár, akusztikus gitár

Kispál András: gitár

Dióssy D. Ákos: billentyűk

Bajkai Ferenc: dob

G. Szabó Hunor: dob, gitár

Babcsán Bence: fúvósok







helyszín: Büki MSK – Atrium







szeptember 19. péntek 20.00

Pokorny Lia: Majdnem tökéletes boldogság receptje (fotó)

Ha sokáig hitte, hogy a gyerekkori mesék valóra válnak, ha ovisként dicsekedni szeretett volna, hogy önnek hozta a legmenőbb játékot a Jézuska, ha kamaszkorában álmodozott arról , hogy egyszer egy filmsztárral szerelmesen andalog a naplementében, ha epekedett azért, hogy megkaphassa élete cipőjét, ami senki másnak sincs, ha reménykedett, hogy varázsütésre minden hozzátartozója, pont olyan jófej lesz, amilyennek mindig is akarta, ha ábrándozott arról, hogy megtalálja az igazit, akivel örökkön örökké együtt élhet, vagy ha sokáig kereste az örök boldogság elixírjét, de még nem találta meg, akkor ez a mese Önnek szól!

Írta és játssza: Pokorny Lia

Helyszín: Büki MSK – Atrium

esőnap: szeptember 20.

szeptember 27. szombat

Bük-Csepreg félmaraton

Helyszín: Bükfürdő – Termál tér, Bük és Csepreg város







