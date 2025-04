Az első orvosi vizsgálat ideje – Várandósság hétről hétre dr. Gácsi Katalinnal

– A kora-terhesség 5-6. hetében a szubjektív panaszok, várandóssági gyanújelek egyre erősödhetnek. A kismama fáradékonyságot, gyakran kifejezett álmosságot érezhet. Jelentkezhet hányinger, hányás, émelygés, haspuffadás – mondja az orvos, hozzáfűzve, hogy a fent említett terhességi gyanújelek megléte vagy intenzitása mindenkinél más és más.

Várandósság 5-6.hét: ezekben a hetekben már lehetőség van orvosilag is igazolni egy új élet megfoganását.

Fotó: Szendi Péter

Várandósság 5-6. hét

– Ha a környezetünkben hallottuk, hogy ezek jelentkeztek kora-terhességben, de a mi korai terhességünkben nem mindegyik jelentkezik vagy nem olyan egyértelműen, akkor nem szabad aggódni, teljesen egyedi módon léphetnek fel ezek a jelek. Olyan szerencsés várandósságok is vannak, ahol ezekkel a tünetekkel egyáltalán nem találkozunk. Ha erős hányás, hányinger jelentkezik, érdemes a választott gondozóorvoshoz fordulni, ezt szóba hozni a vizsgálat során, hiszen vényköteles, vagy akár vény nélkül kapható készítmények is sokat segíthetnek a fenti panaszokon. Fontos ezt azért is megtenni, és segítséget kérni, hiszen ebben a korai, érzékeny időszakban egy nő még nem szívesen beszél várandósságáról, munkahelyén sem biztos, hogy rögtön el szeretné mondani az életében történő nagy változást, a várandóssággal együtt járó panaszok azonban nagyban nehezíthetik a munkát, a hétköznapi teendőket. Az ebben az időszakban hozott segítség a döntés lehetőségét is meghagyja, hogy a nagycsaládban, munkahelyen akkor mondja el a boldog hírt, amikor jónak érzi és készen áll rá.

A várandósság kimutatására alkalmas teszt elvégzését követő izgatott, kavargó érzelmekkel teli napok után az első orvosi vizsgálat, mely igazolja a várandóságot, megnyugvást és igazi boldogságot hozhat. Egy nő, egy pár számára, a várandósság orvosilag történő megállapítása meghatározó, komoly fordulópontot jelent, (és sokszor az orvos számára is megható pillanat). Főleg, ha az ultrahangvizsgálat képeit a pár maga is láthatja a monitoron, véli Gácsi Katalin, a Markusovszky-kórház orvosa. Ennél talán már csak az tud még inkább boldog könnyeket csalni a szemekbe, ha a szívcső pulzációját, lüktetését is fel tudják fedezni a képernyőn. A szívcső legkorábban a megtermékenyítést követő 36. napon kezd el lüktetni.