Ötvenöt film a vásznon két nap alatt – a 21. VAS-FILM-et rendezik a hétvégén Vépen

Szombaton 9 órakor startol a mozgóképes hétvége. A megnyitó után a folytatásban szombaton és vasárnap 35 versenykategóriába és 20 információs blokkba sorolt alkotást néz végig Dombai Dóra filmesztéta; Németh Andrea drámapedagógus; Kolozsi László, író, forgatókönyvíró, egyetemi oktató és Helstáb Martin, filmrendező, forgatókönyvíró alkotta zsűri. Az idén először a VAS-FILM Egyesület neve alatt fut a fesztivál – civil szervezetük tagjai aktívan részt vesznek a lebonyolításban.

VAS-FILM: fotó a tavalyi díjátadóról.

Fotó: VN-archív/Szendi Péter

A függetlenfilmes találkozóra és műhelynapra bárki nevezhetett 2023-ban vagy azóta készült alkotással, a filmekkel kapcsolatban sem tematikai, sem műfaji megkötés nem volt: vetítésre alkalmas formában, megfelelő minőségben kellett feltölteni azokat drive-ba, a filmek maximális hossza 60 perc lehetett. A vetítésekre mindenkit szeretettel várnak. Lesznek élő bejelentkezések, közvetítik az eredményhirdetést is. Előtte, utána és közben a közösségi médiában a Facebookon kívül a TikTokon és az Instagramon is követhetjük a VAS-FILM-mel kapcsolatos történéseket. A belépés, ahogy eddig, most is ingyenes.

VAS-FILM részletes program:

Szombat

09.00 Hivatalos megnyitó

Az egybegyűlteket köszönti

Rózsa Hajnalka , Vép polgármestere és

Iszakné Koszorús Judit, a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár vezetője

A menetrend ismertetése, a zsűri bemutatása – Meskó Krisztián, fő szervező

09.15 Versenyfilmek vetítése a következő sorrendben:

- Nagy Dávid László: Szuperlájk 15’

- Farkas Bianka: Irma álma szerdán 4’

- Farkas Bianka: Virágnyelven 3’

- Fejős Csilla: Ludasi történetek 49’

- Szalay Kristóf: Évforduló 5’

- Rumann Gergő Simon: Erőd 20’

- Vidovics Ádám: Szeánsz 7’

- Kollár Kristián: Ölved 4’

- Tóth Adrián: M.U.R.P.H.Y. 8’

- Keresztúri Ferenc: Egy év a bozótosban 45’

11.55 Ebédszünet – közös majszolás – az ebédre a vendégünk vagy

13.00 A délelőtti filmeket értékeli a zsűri – Beszélgetés az alkotókkal, interaktív társalgás.

14.30 Versenyfilmek vetítése a következő sorrendben:

- Kelemen Gergő – Mirage Alkotócsoport: Nice to meet you! 20’

- Juhász Johanna: Telefon 4’