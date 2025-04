Tóthárpád Ferenc hozta el a húsvéti hangulatot a vasvári Békeházba

A vasvári program különleges vendége volt Tóthárpád Ferenc költő, író, szerkesztő, aki interaktív műsorában tavaszi és húsvéti témájú verseket, meséket hozott el a közönségnek. Az előadást Szabolcs Ági és Szabolcsné Fövényesi Dóra közreműködése tette még színesebbé és élményszerűbbé – a gyerekek és felnőttek együtt kapcsolódtak be a közös játékba, verselésbe.

A legkisebbek kézműveskedtek is a vasvári Békeházban

Forrás: Vasvár Népfőiskola

Húsvét a vasvári Békeházban

A húsvéti hangulatot a kézműves sarokban is megelevenítették: Nagy Bernadett segítségével újrahasznosított anyagokból kisbárány, ajtódísz és tojástartó is készült. A kézügyes résztvevők nemcsak alkothattak, hanem kreatív ötleteket is vihettek haza az ünnepi készülődéshez.

A legkisebbek sem maradtak program nélkül – számukra színezőkkel készültek a szervezők. A gyerekek nagy örömmel színezték ki Kil, a kiscsikó kalandjai című mesekönyv egyik jelenetét, melyhez Pernyész Dóra grafikus illusztrációja adott alapot.

A Vasvár Népfőiskola ezúttal is bebizonyította: a hagyományőrzés, a kultúra és a közösségi élmény jól megfér egymás mellett – különösen, ha mindez húsvéti hangulatban történik.