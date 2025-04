Idén 50 éves a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület

A Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület az egyik első volt anno, amikor megalakult 1975-ben. – Ez a fél évszázad történelmi jelentőségű, az 50. jubileumot megünnepléséhez pályázatot is adtunk be a Magyar Művészeti Akadémiához – tudtuk meg Pap László (Celldömölk-Izsákfa) díszműkovácstól, aki 2024. augusztus 25. óta elnöke az egyesületnek, és akinek a repertoárja a fegyverektől a kapukig terjed. Az új titkár Horváth Dorina, aki nemezeléssel, bőrmunkákkal, szövéssel, fonással, lószőrékszer-készítéssel foglalkozik, egyben grafikus és festőművész. A tagság jelenleg 38 fős. A hétvégi velemi találkozóra megérkezettek életkora a 34-től a 80 pluszig terjed, 90 pluszos is van, de ő nem tudott eljönni.

A Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület hétvégi találkozóján ideiglenesen aládúcolták a Faragók Házát, hogy meg ne rogyjon a tető, mert tönkrement az esővízelvezetés. Fotó: Merklin Tímea

Az előzőekhez képest egy új irányt hirdettem meg: nem mestereket keresünk, hanem olyanokat, akik emberileg közénk valók; fél év alatt öt új tagot vettünk fel, és van még tíz-tizenkét új érdeklődő – mondta Pap László. A célunk: megmaradni. Együttműködést keresünk más egyesületekkel, köztük a Kőszeghegyaljáért Egyesülettel, településekkel, a vármegyével, a Vas Megyei Civil Fórummal. Szeretnénk egy vasi népművészeti egyesületeket összefogó szerveződést létrehozni, járunk előadásokat tartani a Vasvári Népfőiskolára. Tematikailag a kovácsoláson belül a juhászkultúrát visszük. Szakágakat hoztunk létre szakági vezetőkkel, így ha egy időben több helyen kell megjelenni, azt is meg tudjuk oldani. Készülünk Budapestre az augusztusi Mesterségek Ünnepére, vettünk egy nagy sátrat, amiben szeretnénk minél több terméket bemutatni. A bevétel az egyesület bevétele lesz.

Pados Zoltán bejcgyertyánosi kosárfonó, aki

2023-ban megkapta a Népművészet Mestere díjat ezen a hétvégén abban működött közre, hogy társaival elvégezték a fafaragók házán a szükséges javításokat. Mivel eldugult a csapadékvíz-elvezetés, a tetőszerkezetet alátámasztották gerendákkal, hogy ne tudjon tovább süllyedni. Ez egy ideiglenes megoldás, amíg ki nem építik az ereszcsatornát. Amint mondta, feleségével, Padosné Simon Zsuzsannával ő is készül a Mesterségek Ünnepére és az 50. jubileumra – több száz kosarukból lehet válogathatni.

A Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület köreiben már felnőtt egy generáció

Erdei Zsuzsanna elnökségi tag Budapestről jött el szombaton a velemi találkozóra, ő gyöngyékszereket készít hobbiból, egyébként közgazdász, pénzügyi területen dolgozik.

Gyerekkorom óta járok ide Velembe, mivel az édesapám, Erdei András építészmérnök volt az itteni épületek, az eredeti műhelyrendszer, a színpad tervezője.

Családostul jártunk ide, kipróbáltam több kézműves ágat, a szövést, a varrást is, mígnem maradtam a gyöngyfűzésnél.

Csak a Velemi Stúdió Népművészeti egyesület keretein belül foglalkozom ezzel, a termékeket eladjuk, a bevétel az egyesületé.

Augusztusban választottak be az elnökségi tagok közé, hogy nagyobb szerepet kell vállalni a közösségért – hallottuk erdei Zsuzsannától. Hozzátette:

– Úgy alakítottuk ki a vezetőséget, hogy minden kérdésben konzultálunk, véleményt cserélünk, de a végső döntés Pap László elnöké. Célunk, hogy bővüljünk létszámban és bemutatkozási lehetőségben, hogy tovább vigyük a magyar népművészetet. Mivel budapesti vagyok, rendszeresen részt veszek a Népművészeti Egyesületek Szövetsége fórumain, amely egy érdekképviseleti szervezet, a hagyományápolást, a népi kézművesség oktatását segíti elő. Ennek legnagyobb rendezvénye minden évben a Mesterségek Ünnepe a Budai Várban, ahol találkozik a kézművesség, a zene, a tánc, és találkozhatunk mi, akik kézművességgel foglalkozunk. Idén augusztus 17-20. között várjuk a látogatóinkat.