Ültessünk okosan! - A szakember megmondja, milyen földet válasszunk

Javában zajlik a veteményezési, ültetési szezon. Nem mindegy azonban, mi milyen összetételű virágföldbe kerül az adott növény. - Nem azt kell nézni, hogy nekem mi a jó, melyikkel könnyebb vagy nehezebb dolgozni. Az egyik legfontosabb: mi a növény igénye - hangsúlyozza Both Gyula növényorvos.

Virágföldet, de milyet? A kertészetekben bő a választék.

Fotó: Cseh Gábor

Először is nézzük meg a közeg kémhatását, azaz pH-ját: a havasszépe (Rhododendron), hortenzia, kamélia, magnólia, csarab, áfonya számára a savanyú közeg az ideális, az epernek ugyanakkor jobb az általános föld. Sziki növényeket (kamilla, sóvirág, sziki őszirózsa) ültethetünk erősen lúgos talajba is. A pH-skála: 4-5,5 pH savanyú, az 5,5-6,8 pH gyengén savanyú, a 6,8-7,2 közömbös, a 7,2-8,5 pH gyengén lúgos, a 8,6-9,0 pH lúgos és a 9,0 pH-nál nagyobb érték erősen lúgos. - Ne felejtsük: az öntözővíz mifelénk lúgos. Ha savanyú talajt igénylő növényt ültetünk, inkább egy kicsit savanyúbb közeget válasszunk - tanácsolja a szakember.

Tápanyag nélkül ne várjunk csodát!

Fontos utánanézni annak is, az adott földnek milyen a tápanyagtartalma. E tekintetben szintén érvényes az aranyszabály: a növény igénye az első. Ha túl sokat adunk, elég a gyökérzet, elhal a növény. - Ahol a zöldtömeg növelése a cél, salátát, borostyánt, esetleg fenyőt tápanyagozunk, fontos a nitrogén túlsúlya. Ha termést és/vagy sok virágot szeretnénk, akkor foszfor- és káliumtöbbletre lesz szükségünk. A gyümölcsfák növekedéséhez is szükséges a tápanyag - tudjuk meg. Both Gyula kifejti: A tápoldatozás nem rossz megoldás annak, aki nem felejti el rendszeresen, hetente pótolni. Kapható azonban olyan műtrágya, amelynek a szemcséi folyamatosan adagolják a tápanyagot és nem mosódik ki. Ezek több hétre, vagy akár egy évre is ellátják megfelelő tápanyaggal a növényt.

Nem minden virágföld egyforma!

Kapható olyan termék, amely víztartó hatással bír, bátran használjuk a balkonnövényekre, például a muskátlira is. Ennek segítségével akár több napot is átvészelhet a virág öntözés nélkül. Jó szolgálatot tesz a talajnedvesítő is, hiszen gyakori hiba: a föld tetején áll a víz, de a növény gyökeréig már nem jut el a nedvesség, lefolyik a cserép szélén.