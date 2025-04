Huszadik születésnapját ünnepelte a Wewalka Celldömölkön - fotók

A Tulipán Fesztivál a város legnagyobb rendezvénye, egyben a kültéri programsorozat első állomása. Idén plusz színt és töltetet ad az eseménynek, hogy itt köszönthetik a 20 éves Wewalka üzemet és dolgozóit - mondta köszöntőjében Fehér László, Celldömölk polgármestere. Emlékeztetett: 2022 után ismét nagy fejlesztést hajt végre a cég, így talán ez is bizonyítja: otthonra és kiszámítható jövőképre találtak Celldömölkön. A városvezető szólt arról is, a Wewalka mintegy 667 millió forint iparűzési adót fizetett be a településen az elmúlt években, ez nagyon hiányozna, ha nem lenne.

Húsz éves a Wewalka: Anton Gsellman, a Wewalka Kft. tulajdonos köszöntötte a dolgozókat

Fotó: Cseh Gábor

Új munkahelyeket teremt a Wewalka Celldömölkön

A világpolitikában viharos időket élünk, a bizakodás helyett sokszor bizonytalanságot tapasztalunk. Mi megpróbálunk mégis bátran a jövőbe lépni és tekinteni: jelenleg is beruházások folynak a celldömölki telephelyen,

bővítjük a gyártást és egy nagy készárú raktárépületet alakítunk ki. Az itt dolgozók létszámát pedig 235-ről 270 főre emeljük

- hangsúlyozta beszédében Anton Gsellman, a Wewalka Kft. tulajdonosa, majd köszönetet mondott a celldömölki városvezetésnek és a helyi munkatársaiknak az elmúlt húsz évért.