Generációk ütközése a munka világában – fókuszban a Z generáció!

A Vas Vármegyei Kormányhivatal konzorciumi partnerként szervezett üzleti találkozót szerdán a GINOP-Plusz-3.2.2-24 „A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív folyamatainak hatékonyabbá tétele" projekt részeként, a megtartott rendezvény célja a vármegye foglalkoztatóival a vállalati kapcsolatok felelevenítése, az EURES-hálózat és EURES-szolgáltatások bemutatása is volt, az előadást így kerekasztal-beszélgetés előzte meg. A résztvevőket Vámos Zoltán főispán köszöntötte. z generáció

Dr. Guld Ádám kommunikációs szakember segített megérteni a Z generációt a munkaadóknak Fotó: Unger Tamás

Jelenleg hat generáció él a világon, az Építők (80 évnél idősebbek), a Boomerek (60-79 év), az X (45-59 év), az Y (30-44 év), a Z generáció (15-29 év), végül az Alfa (0-14 év), Béta generáció még nem létezik, vagy ha igen, azt majd csak 15 év múlva tudjuk megmondani. Az említett hatból négy generáció együtt is dolgozik, nem kevés súrlódás közepette.

Dr. Guld Ádám médiakutató, kommunikációs szakember, a Haladás Sportkomplexumban szerdán megtartott előadásával vasi munkaadók képviselőinek próbált munícióval szolgálni, hogy jobban megérthessék a generációs különbségeket és hogy milyen válaszok adhatók, az ebből fakadó konfliktusokra.

A legtöbb probléma értelemszerűen a Z generációval van, vagyis a mostani 15-29 évesekkel, mivel ők különböznek leginkább a többi dolgozó generációtól. Ők már nem emlékeznek az internet előtti világra, idejük nagy részét is a képernyő előtt töltik, átlagosan napi 6-7 órát, hétvégente pedig 10-12-t, vagyis gyakorlatilag folyamatosan valamilyen digitális eszközt bámulnak, ráadásul mindezt leginkább egyedül, a saját szobájukban teszik. Mindössze hét százalékuk az, aki a szabadidejét valóban a szabadban is tölti el. Saját bevallásuk szerint magányosak, barátaik jó, ha ketten-hárman vannak, szemben a korábbi generációk hét-nyolcas számával. Bár a folyamatosan változó világra jól reagálnak, szoronganak is miatta.

Nagy barátai a multitaskingnak, vagyis amikor több dolgot csinálnak egyszerre. Az elsőre hatékonynak tűnő módszerről azonban mostanra kiderült, hogy nem hatékony, mivel igazából nem tudjuk megosztani a figyelmünket, ezért ez egy önbecsapás. Az így végzett munka során nagyon megugrik a hibázás lehetősége, cserébe viszont függőséget okoz, vagyis az ember hajlamos újra és újra kezdeni ezt a nem igazán hatékony módszert.