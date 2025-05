Adománygyűjtés Sárváron: kis adomány, nagy segítség

Az adománygyűjtés ezúttal is a rászorulók megsegítését szolgálja, az akcióhoz pedig a Sárvári Nagycsaládos Egyesület is csatlakozott. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület országos kampányában tartós élelmiszerek révén javítja a nehéz helyzetben élő családok életkörülményeit. A Sárváron zajló gyűjtést az Aldi és a Lidl helyi áruházai fogadják be, ahol pénteken 14 és 20 óra, szombaton pedig 8 és 20 óra között várják a felajánlásokat. Az adománygyűjtés Sárvár lakóinak összefogását kéri: az összegyűlt élelmiszerek ugyanis helyben, Sárváron és környékén kerülnek kiosztásra.

A Sárvári Nagycsaládos Egyesület a hétvégén a sárvári Aldi-ban és Lidl-ben tart adománygyűjtést

Forrás: Facebook/Sándor Katalin

A Nagycsaládos Egyesület bízik benne, hogy a sárvári közösség ezúttal is példát mutat összetartásból, hiszen az adománygyűjtés sikere minden egyes felajánláson múlik.