Anyák napja, amikor a dal ölel – így ünnepeltük az édesanyákat a Püspöki Palotában

László Attila kézdivásárhelyi születésű, Fonogram-díjas énekes, a Csillag születik harmadik szériájának győztese, aki 14. alkalommal jár errefelé dr. Perger Gyula, a Szily János Egyházmegyei Látogatóközpont igazgatója meghívására, aki üdvözölte őt a Püspöki Palotában adott koncertje előtt pénteken este. Anyák napja alkalmából mondott köszöntőjében az atya kiemelte:

Fotó: Merklin Tímea

- Az édesanyák azok, akikből soha nem fogy ki a családjukért való szerető aggódás, lemondás, önfeláldozás. Mindezt megköszönni nekik nem tudjuk, de legalább megpróbálhatjuk – Dsida Jenő: Édesanyám című versével – mondta dr. Perger Gyula, és felolvasta a művet, amely így kezdődik:

A legáldottabb kéz a földön,/ A te kezed jó Anyám/ Rettentő semmi mélyén álltam/ Közelgő létem hajnalán;/ A te két kezed volt a mentőm/ S a fényes földre helyezett./ Add ide − csak egy pillanatra − Hadd csókolom meg kezedet!

Gyula atyától azt is megtudtuk: Jazzation énekegyüttes április 25-i, Ferenc pápa halála miatt elmaradt koncertje május 22-én, csütörtökön 19 órakor lesz a Püspöki Palota dísztermében. Másnap, 23-án 17 órakor A XXIII. János pápa lelki naplója, A XX. század pápái és a Szent II. János Pál kilenced című könyveket mutatják be ugyanitt. Az aznap estére meghirdetett koncertet, Bretz Gábor és Gráf Zsuzsanna közös estjét áttették május 24-ére, szombatra.

László Attila (28) a maga ifjú üdeségével vette be a Püspöki Palota méltóságteljes − és zsúfolásig megtelt – dísztermét, kifejezve örömét, hogy még sohasem járt ilyen gyönyörű, előkelő helyszínen. Kedvesen, egyszerűen viszonyult a pompás környezethez: meghittnek és felemelőnek érzékelte, és ezt jelenlétével, énekével meg is erősítette. Barátságos közvetlenséggel kapcsolódott a közönséghez, többször megénekeltetve az embereket Szécsi Pál: Kismadár című számától az Apostol együttes: Nem tudok élni nélküled daláig. Dicsérte nagyon közös megszólalást, mosolyt fakasztott azzal, hogy „Gyula atya mondta, hogy ide az jön, aki nagyon akar jönni, de lehet, hogy szűrő is volt, és belépőként el kellett énekelni kétszer a Süss fel napot” − olyan szépen szól a dal mindenkiből.