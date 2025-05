Telek egy havi minimálbérből, ház nyolc havi átlagkeresetből!

Cikkünk írásának pillanatában 34 árverésre kínált ingatlan szerepel a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) árverési portálján. Összeállításunkban azt a hetet vettük górcső alá, amelyek teljes tulajdoni hányada megszerezhető, tehermentesek és házak esetében, akár azonnal be is költözhetők. Kezdjünk azonban az egyetlen telekkel, amely az említett valamennyi feltételnek megfelel. Valamirevaló földterülethez jutni manapság már legtöbbször sok milliós kiadást jelent. Nemeskeresztúron, egy csaknem 2 ezer négyzetméteres belterületi földet viszont 200 ezer forintért bocsátottak licitre, vagyis mindössze 100 forintot kell csak fizetni érte négyzetméterenként. A több mint egy hónapja futó árverésre egyelőre nem érkezett ajánlat, aki szeretné megszerezni a keskeny földsávot, annak június 9-ig van lehetősége versenybe szállni alig többért, mint amennyi a nettó minimálbér összege.

Árverés: a gyanógeregyei házra már megérkezett az első ajánlat Forrás: MBVK

Gyanógeregyén, a Petőfi utcában, ennél nagyobb telket (2.335 m2), rajta házzal, gazdasági épülettel 8,8 millióért kínálnak, amire meg is érkezett az első ajánlat, a május 19-én záruló árverésen a licitlépcső 175 ezer forint, így aki versenybe szállna 9 millióból még most is megúszhatja. Az említett ingatlannak nagyjából a duplájáért lehet miénk egy gércei lakóház a hozzá tartozó gazdasági épülettel a Kossuth Lajos utcában. A házról egyebet nem tudni, de a feltöltött kép alapján nem csoda, hogy nem érkezett még rá egyetlen ajánlat sem, aki mégis lecsapna a lelakott ingatlanra, az június 17-ig még megteheti.

Táplánszentkereszten, a Gyöngyös utcában, egy 39 m2-es társasházi lakás került kalapács alá egy hónapja és egy hónapig még lehet is rá licitálni, igaz a 6 millió forintos kikiáltási ár eddig még senkinek sem volt elég vonzó. Hasonló a helyzet Kemenesmihályfán, a Cser utcában. Itt egy 4 millió forintért meghirdetett csaknem 1000 négyzetméteres telken álló házra lehet licitálni még egy hónapig, egyelőre azonban senki sem élt a lehetőséggel, pedig mindössze a nettó átlagkereset nyolcszorosát kérik érte.