Autós találkozó Szombathelyen – villanyautók, amiket nem csak nézni lehet - fotók, videók

Az autós találkozó célja, hogy közelebb hozza az elektromos autózást az érdeklődőkhöz. Szombathelyen, a Garda Hotel parkolójában gyűltek össze villanyautósok és érdeklődők, hogy tapasztalatot cseréljenek és hiteles információkat osszanak meg egymással.

Autós találkozó Szombathelyen - elektromos járművek a Garda Hotelnél:

Forrás: Unger Tamás

Az autós találkozó most nemcsak baráti összejövetel, hanem valódi ismeretterjesztő esemény is: a rendezvényt az Elmob – Magyar Elektromobilitás Egyesület égisze alatt, hat helyszínen szimultán tartják meg az országban, köztük Szombathelyen. A helyi szervező, Barabás Olivér szerint a célja, hogy a leendő autóvásárlók első kézből, valódi felhasználóktól kapjanak válaszokat az elektromos közlekedésről – mindenféle reklám és üzleti érdek nélkül. Barabás 2018-ban alapította meg a szombathelyi elektromos autós közösséget, amely azóta is aktívan működik. Bár a helyi csoport nem hivatalos szervezet, az országos Elmob egyesület tagjaként önkéntesen vállalta, hogy Vas megyében segít a programok lebonyolításában és az edukációban.