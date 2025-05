Az év rendőre lett Szentgotthárd őrzője, a kétgyermekes zenész apuka, Attila

A szerdai képviselő-testületi ülésen adták át az Év Rendőre Díjat Szentgotthárdon, amelyet idén Luthár Attila címzetes rendőr főtörzszászlós érdemelt ki. Az év rendőre több mint másfél évtizede teljesít szolgálatot a Szentgotthárdi Rendőrőrsön, és munkájával kiemelkedően hozzájárul a város közbiztonságához.

Az év rendőre: Luthár Attila a képviselő-testület májusi ülésén vehette át Huszár Gábor polgármestertől a kitüntető címmel járó oklevelet, és Papp Bálint alpolgármestertől, a Szentgotthárd Közbiztonságááért Közalapítvány kuratóriumi elnökétől a gravírozott dísztőrt.

Forrás: Szentgotthárd Város Önkormányzata

Tizenhét éve vigyáz a városra az év rendőre

Luthár Attila 2007 óta – a határőrség rendőrséggel való integrációjától kezdve – szolgál Szentgotthárdon, de már korábban is az őrs illetékességi területére vonatkozó feladatokat látott el határőrként. A térséget tehát jól ismeri, különösen bűnügyi szempontból, így munkáját magas színvonalon képes végezni. Beosztásából fakadóan aktívan részt vesz a bűnügyi felderítésben, és megszerzett tapasztalatait rendszeresen megosztja kollégáival is.

Munkatempója példamutató, feladatait határidőre és pontosan teljesíti. Kiemelkedő problémamegoldó képessége, valamint a rendkívüli helyzetekhez való rugalmas hozzáállása is hozzájárul ahhoz, hogy Szentgotthárd bűnügyi fertőzöttsége az országos átlag alatt marad. Szakszerű és elhivatott munkája révén a helyi rendőrség egyik legmegbecsültebb tagja.

Luthár Attila 1975 óta Szentgotthárdon él, szülei is a város szülöttei és elismert lokálpatrióták. A családjával – feleségével és két gyermekükkel – ma is a városban él. Civil életében is aktív: a helyben alakult zenekar tagjaként a város kulturális életéhez is hozzájárul.