Álláskeresés házon belül – amikor nem céget váltasz, hanem feladatot

A HRBlogon megjelent írásában belső váltás kommunikációjára azt javasolja: aki ebben gondolkodik, kezdje a vezetőjénél!

A belső váltás kisebb kockázattal jár, mint egy külső ugrás.

Fotó: Shutterstock/LightField Studios

– Az első, és talán legfontosabb lépés: egyeztess a közvetlen vezetőddel. Ne csak udvariasságból, hanem azért is, mert gyakran ő tudja megnyitni előtted az utat – akár egy új szerepkör, akár egy belső projekt felé, ami az új szerepkörödhöz, frissen megszerzett végzettségedhez, tudásodhoz igazodik. Mondd el, mi motivál a változásra, mi újat tanultál, hogyan szeretnéd ezt a cégen belül kamatoztatni. Hangsúlyozd, hogy nem kifelé kacsintgatsz, hanem fejlődni szeretnél – cégen belül, a cég javára is, nemcsak a magadéra. Végül ki kell derítened, mit jelent a jelenlegi vezetőd számára a te váltási szándékod – tanácsolja, amit úgy indokol: ha partnerként kezeled, és nem a háta mögött akarsz távozni, sokkal nagyobb eséllyel áll melléd támogatóként.

Szerinte kár lenne elhallgatni, hogy van olyan is, hogy a szerepváltás motivációja egy új vezetőhöz kerülés, mert a jelenlegivel nem működik az összhang. Úgy indokolja: – A „nemkedves” vezetőnek is érdekében állhat, hogy egy házon belüli másik helyen sikeresek légy, hiszen ezzel az ő szakmai hírnevét is emeled. Büszkélkedhet, hogy lám, ilyen profi szakemberek kerülnek ki a kezei alól – win-win. Pont erre van szükség ahhoz, hogy a jövőben akár együtt is tudjatok működni. Ha először mégis akadályozna, az érdekeit megmutatva jó eséllyel megváltoztatja a hozzáállását. Ha nem, akkor lehetsz őszinte a leendő vezetővel: az akadályozó, rosszindulatú vezető valószínűleg nemcsak veled az, innentől a közös ellenség is lehet egy összetartó erő.

Belső váltás, önéletrajz cégen belül

A belső pályázatoknál az önéletrajz fókusza is „belsős”. Mivel a cégnél már ismernek, nem kell minden korábbi pozíciót részletesen bemutatni. Helyette arról írj, hogy mit értél el a jelenlegi munkahelyeden eddig: projektek, eredmények, belső együttműködések, sikerek, problémaelhárítások. Ez utóbbival csak óvatosan – a problémák emlegetése lehet, hogy valakit kínosan érint. A titoktartás is lehet tényező még házon belül is: nem minden információ publikus a teljes cégen belül, így erre különösen figyelj! Ha az új szerep más szakterülethez tartozik, hangsúlyozd, hogyan tudod adaptálni az új tudásod, szemléleted, tapasztalatod az új szakmába úgy, hogy a cég, szervezet ismerete már megvan.