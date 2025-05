Másodszor is nagy siker volt a Bercsényi családi napja

Bercsényi családi nap

A tavalyi programokat, mint az arcfestés, tetoválás, jóslás az idén kibővítették: pónifogat, szelfipont, aláírófal, lufihajtogatás, aszfaltrajzverseny, tombola és szabadulószoba is várta az érdeklődőket. A lángos már tavaly is nagy favoritnak számított, most is hosszú sorban álltak érte. Árultak különböző édességeket, a diákok megmérettethették magukat az akadálypályán és különböző ügyességi programokon. A színjátszó csoportjuk Az aranylúd című mesejátékot adta elő.