Természettudományos labor és robotika – Újabb fejlesztések a Bolyaiban

A Selye János pályázatban 84,7 millió forint értékben történt fejlesztés a Bolyai-gimnáziumban: eszköz- és vegyszerbeszerzés, laborfelújítás is történt, valamint bővített programmal tehetséggondozó gyakorlatokat tartott az iskola külsős és saját diákjai számára.

Bolyai-gimnázium: a fejlesztés abban is komplex, hogy a 7- 12. évfolyamos korosztály teljes spektrumát lefedi a tehetséggondozás területén.

Fotó: Facebook/Kalincsák Balázs

Bolyai-gimnázium fejlesztések

Az eszközök a biológia több területén is felhasználhatók. A fejlesztés abban is komplex, hogy a 7- 12. évfolyamos korosztály teljes spektrumát lefedi a tehetséggondozás területén. Összességében a labor a Selye pályázatban átfogó és innovatív megújuláson ment keresztül. Eszközkészlete, a tehetséggondozásban vagy akár a tanártovábbképzésekben való felhasználása a régióban egyedülálló. A Bolyai-gimnáziumban napjainkban egy komplex, többféle igényt kielégítő, az iskola és a régió szerves részét képező, az egész ország számára is hasznos, speciális és hiánypótló tudásközpont jött létre.

A robotikafejlesztési pályázatban az iskola 419 darab, összesen 38,7 millió forint értékű eszközzel – többek között barátságos külsejű, programozható padlórobotokkal, strapabíró, kültéri használatra tervezett robottal, oktatási drónnal, illetve az oktatáshoz szükséges modern kommunikációs és informatikai eszközökkel is – gazdagodott.

Barátságos külsejű, programozható padlórobotokkal is gazdagodott az iskola.

Fotó: Facebook/Kalincsák Balázs

A beszerzett eszközök elsősorban az alsó tagozatos tanulók számára jelentenek új lehetőségeket a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon. Ezekkel a diákok tanulási élménye élvezetes, motiváló és a jövő kihívásaira felkészítő. Egyúttal a tanító szakos hallgatók is fel tudnak készülni a modern technikai eszközökkel való oktatásra.

A projekteket záró ünnepségen részt vett dr. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja és Kutni Mátyás, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs igazgatója is.