Sokan keverik a borravaló és a szervizdíj fogalmát, akik pedig tudják, hogy nem ugyanaz a kettő, azok meg abban bizonytalanodnak el, hogy ha van szervizdíj, kell-e adni a borravalót. A Gazdasági Versenyhivatal, tavaly nyáron foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Borravaló vagy szervizdíj - Ön tudja, mi a különbség? Fotó: Székelyhidi Balázs

A szervizdíj, vagy ritkábban használt nevén felszolgálási díj, a vendéglátóhely egy jogszabályban meghatározott bevételi típusa, melyet kizárólag a dolgozók bérére fordíthat.

Ez az extra díj nem csak az adott felszolgálót illeti meg, hanem valamennyi ott dolgozó részesül belőle előre meghatározott mértékben. A szervizdíj mértékét bizonyos keretek között a vendéglátóhely szabadon határozhatja meg (magánembereknek legfeljebb 15, cégeknek maximum 20 százalék) és köteles feltüntetni az étlapon, és egyéb tájékoztatási felületeken. A szervizdíj megfizetése nem opcionális, amennyiben a díjat a számla tartalmazza, azt a vendégnek meg kell fizetnie. Előnye, hogy kedvezményes adózásából fakadóan nagy mértékben hozzájárulhat a dolgozók méltányos bérezéséhez.

A borravaló ezzel szemben egy önkéntesen adható juttatás, melynek mértékét a fogyasztó határozza meg.

A vendég így fejezheti ki elismerését és köszönetét a felszolgáló munkája iránt. Azt azért tegyük, hozzá, hogy bár nem kötelező jattot adni, de illik. A legtöbb országban általában a végösszeg tíz százalékát, de elterjedt a végösszeg kikerekítésének gyakorlata is, igaz mint azt rövidesen látni fogjuk, ezzel a megoldással a borravaló útja bizonytalanná válik. Nagyon fontos ugyanis, hogy a borravalót hogyan adjuk, mivel ez annak adózására is kihat, és akár ahhoz is vezethet, hogy abból a felszolgáló egyáltalán nem részesül.

Amennyiben a borravalót készpénzben, közvetlenül a pincérnek adjuk, a végösszegtől elkülönítetten, akkor azt biztosan ő kapja meg.

Gyakran a borravalónak külön tárolója van, amelynek tartalmát a dolgozók osztják szét egymás között, de az is elképzelhető, hogy azt a munkáltató kezeli. Ha biztosak akarunk lenni abban, hogy pénzünk jó helyre megy, érdemes erre rákérdezni. Amennyiben a borravalót a számla végösszegével együtt adjuk készpénzben, vagy bankkártyával fizetünk, akkor minden esetben a munkáltatóra van bízva, hogy azt, hogyan osztja szét az alkalmazottak között, ilyenkor ráadásula borravalót adó- és járulékfizetési kötelezettség is terheli.