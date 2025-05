Hegyháti élménypiacra, táborokba és ÖkoPlusz Fesztiválra is hívtak a civilek

A Napsugár Egyesület több tábort is szervez 2025 nyarán. Napközis tábor várja a fogyatékossággal élő és sérült fiatalokat június 30. és július 7. között az Aranyhíd EGYMI-ben. Várják azon középiskolás diákok segítségét is, akik önkéntesen vagy iskolai közösségi szolgálat keretében hozzájárulnának a tábor sikerességéhez is. Két művészeti tábort is kínálnak: egy filmtábort június 29. és július 4. között Szolnokon, illetve egy drámatábort július 16. és július 22. között Zamárdiban.