Diákmunka Vasban: ha jól választasz, az már nemcsak zsebpénzt, hanem komoly bevételt is jelenthet

Nyár közeledtével sok fiatal keres valamilyen rugalmas, jól fizető lehetőséget, hogy a szünidő alatt kiegészítse a zsebpénzét. A diákmunka nemcsak a munkatapasztalat megszerzésének egyik legjobb formája, hanem a jelenlegi bérszinteket látva egyre vonzóbb anyagi lehetőség is lehet. Megnéztük, Vas megyében melyik munkakörök számítanak a legjobban fizetőknek 2025 nyarán.

Vármegyénkben az egyik legjobban fizető diákmunka az éttermi kisegítés

A Profession-ön fellelhető diákmunka hirdetések alapján a legjobban fizet a futárkodás, amelynél akár 5000 forintot is meg lehet keresni óránként. Ez lehet biciklis, motoros vagy autós futármunka, és az egyik legismertebb országos étel-kiszállító partner kínálja.

A második legjobban fizető lehetőség az egyik Sárváron található ötcsillagos szálloda éttermi kisegítő pozíciója, ahol akár 3344 Ft/óra bér is elérhető. A munkakör változatos: a pincérek munkájának segítése mellett asztalterítés, szalvétahajtogatás, kávéfőzés is a feladatok közé tartozik, valamint alkalmanként áru és berendezések mozgatása is.

Érdemes tudni: 25 éves kor alatt a diákok személyijövedelemadó-mentességet élveznek, így a diákmunka esetében a bruttó órabér egyenlő a nettóval – vagyis az itt említett összegek teljes egészében a diák zsebében maradnak.