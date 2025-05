Szombathely példát mutat: határon átívelő programmal óvják a fiatalokat a drogtól

Határokon átívelő együttműködéssel védenék a fiatalokat a kábítószerektől – ezt a célt szolgálja az az új drogprevenciós projekt, amelyről sajtótájékoztatón számoltak be csütörtök délelőtt a Városházán. A Szombathely és Burgenland közös pályázata, az „Anti Addict” program 198 570 eurós támogatást nyert el, ebből 93 ezer euró Szombathelyé - tudtuk meg. Mint elmondták, a cél a 14–18 évesek, hozzátartozóik és a szakmabeliek elérése, edukálása – élményszerűen, korszerű eszközökkel.

Drogprevenciós projektet indítanak

Fotó: Szendi Péter

– A drogprevenció ügye túlmutat a város- vagy országhatárokon. Szombathely régóta komolyan veszi ezt a feladatot – hangsúlyozta dr. Nemény András, a város polgármestere. – 2021 óta rendelkezünk saját drogellenes stratégiával, az Interreg pályázat keretein belül elnyert Anti Addict projekt pedig tökéletesen illeszkedik ebbe. Szeretnénk mintavárossá válni ezen a területen – tette hozzá.

Dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke arról beszélt: az időzítés tökéletes volt, hiszen országosan is szigorítások történtek a kábítószerhelyzettel kapcsolatban. – A 14–18 éves korosztály különösen veszélyeztetett, itt kell elkezdeni a munkát. Örülünk, hogy a megye stratégiai partnerként kapcsolódhatott be, és nyitottak vagyunk a jövőbeli együttműködésre is – mondta. Hozzátette azt is, hogy pályázat során egy kiváló szakmai anyag született, melyhez gratulált és sok sikert kívánt a megvalósításhoz.

Kelemen Krisztián, tanácsnok és a program koordinátora részletesen ismertette a projekt tartalmát. Mint elhangzott, a drogprevenciós program három pilléren nyugszik:

Élményalapú multimédiás kiállítás és drogprevenciós foglalkozások Szombathelyen és Oberwartban,

Szombathelyen és Oberwartban, Prevenciós előadások konferenciák keretein belül a célcsoportnak,

konferenciák keretein belül a célcsoportnak, Kortárssegítő képzés és egy háromnyelvű (magyar, német, angol) edukációs kézikönyv létrehozása.

A projekt 2025. október elsején indul, és 18 hónapon át tart. Minden szombathelyi iskola, fenntartó, valamint országos szervezetek – köztük dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos – is támogatásukról biztosították a projektet.