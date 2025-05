Takács Péter államtitkár a visszatartott uniós forrásokról: a vasi emberekkel szúrtak ki!

Miért csúsznak az egészségügyi fejlesztések? címmel tartott sajtótájékoztatót dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár szerda délután a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Belgyógyászati tömbjének második emeletén. A helyszínválasztás nem volt véletlen, amennyiben nem tartották volna vissza a több mint 5 milliárd forintos uniós támogatást, a lepusztult termek és folyosók helyett itt már egy kardiovaszkuláris (szív- és érrendszeri) centrum állna. Az egyelőre csak tervasztalon létező központ jelentőségéről dr. Lippai Norbert, a kórház főigazgatója beszélt, aki megemlítette azt is, hogy a centrum mellett nőgyógyászati műtők felújítása is ellehetetlenült. A Markusovszky-kórházat is érintő elmaradt kórházfejlesztésekről korábban itt írtunk.

Elmaradt kórházfejlesztés: dr. Lippai Norbert, a kórház főigazgatója, dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár és Vámos Zoltán főispán, a tervezett egészségügyi centrum helyén tartottak sajtótájékoztatót. Fotó: Cseh Gábor

Elmaradt kórházfejlesztés: a Markusovszky-kórházat is érintette

Vámos Zoltán főispán elárulta, hasonló alkalmakkor minden lehetőséget megragadnak, hogy az egészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében lobbizzanak. Ezúttal arra kérték dr. Takács Péter egészségügyi államtitkárt, hogy segítsen egy létfontosságú angiográfiás (az érrendszer vizsgálatára alkalmas) gép beszerzésében, amelynek már meg kellett volna érkeznie, de ahogyan a főispán fogalmazott, ezt az ellenzék aknamunkája meghiúsította.

Az államtitkár miután biztosította segítségéről a jelenlévőket, tájékoztatóját a kórházban végzett szakmai munka méltatásával kezdte.

– Emiatt is felháborító – tette hozzá – hogy a Tisza Párt és brüsszeli szövetségesei azoknak a fejlesztési forrásoknak a megérkezését igyekeznek lassítani, vagy akár teljesen meggátolni, amelyek a Markusovszky-kórháznak járnának.

Dr. Takács Péter rámutatott, a kórházfelújításokról a kormány korábban már megegyezett Brüsszellel, de a támogatási folyamatot egy sunyi háttéralku megakasztotta, ezzel pedig nem a kormánnyal, nem a Fidesszel, hanem kizárólag a vasi emberekkel szúrt ki az ellenzék. – Kollár Kinga elmondta a Tisza párt öszödi beszédét, örömködött afölött, hogy ötven kórház és harminchárom mentőállomás felújítása késik, vagy lehetetlenül el teljesen – mondta az államtitkár és egyúttal emlékeztetett rá, hogy a kormány mindezek ellenére elkötelezett a vasi egészségügy fejlesztésében, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az elmúlt években több mint 24 milliárd forintos fejlesztési forrást nyújtottak a vasi kórháznak.