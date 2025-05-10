Az elektromos autók a konnektorból reggeliznek

Világméretű környezetvédelmi kezdeményezés az EndPlasticSoup, amelyet mostanra 800 Rotary és Rotaract klub (a Rotary ifjúsági szervezetei) több mint 3500 tagja támogat, és ami azért jött létre, hogy 1,2 millió Rotarista bevonásával megpróbálja csökkenteni a műanyag szemét természetre gyakorolt káros hatásait.

EndPlasticSoup környezetvédelmi program a Zrínyi-iskolában a Rotary Club Szombathely szervezésében. Elektromos autóval is ismerkedtek a diákok.

Fotó: Cseh Gábor

EndPlasticSoup: világméretű kezdeményezés

A program azt célozza, hogy 2050-re a tengerekben és óceánokban ne legyenek többé műanyag szigetek, eltűnjön parkjainkból, erdeinkből és természetes vizeinkből mindenfajta műanyag szennyeződés. A programnak Magyarországon a Rotary Club Szombathely lett a nagykövete. Mivel hazánknak nincs tengere, viszont a mikroműanyagok, és általában a hulladékok nálunk is nagy problémát jelentenek, a diákok edukációjára fektetik a hangsúlyt, és szeretnék rajtuk keresztül a felnőtteket is pozitívan befolyásolni.

Kiss-Kocsis Ágnes előadása az elektromos autókról.

Fotó: Cseh Gábor

Idén is számos színes program várta a gyerekeket több helyszínen, közte előadással a mikroműanyagok életünkre, szervezetünkre, a bolygóra gyakorolt káros hatásairól, az elektromos autókról és Szombathely környezetvédelméről. Elektromos autóval ismerkedtek a diákok, próbakörre vitték őket az önkéntesek. Ismét volt szelektív hulladékgyűjtés szimuláció a Gayer-parkban, közben gyakorlati tippek, tanácsok hangzottak el a hulladékok megfelelő szelektív gyűjtéséről. A zrínyisek meglátogatták a Szombathelyi STKH hulladékválogató üzemét. Sorversenyen vettek részt, eszközként újrahasznosított hulladékokat alkalmazva.

Fotó: Cseh Gábor

A múlt évhez hasonlóan a gyerekek között újra alkotói pályázatot hirdettek: idén

rajzokat,

kisfilmeket,

ötletes animációkat,

Tik-Tok videókat várnak.

A Rotary hosszú távú célja, hogy a programból a következő évtől országos kezdeményezés váljon.

A programra érkezett Izsó Judit országos Rotaract összekötő, az Élhető Földért Munkacsoport tagja is, aki úgy nyilatkozott:

„Mára már nem vitatható tény, hogy korunkban az emberiség előtt álló legnagyobb feladat a környezetünk védelme és a klímaváltozás megállítása annak érdekében, hogy a Földet élhető formában meg tudjuk őrizni az utódaink számára. A következő 10-15 év különösen fontos ebből a szempontból. Világszervezetek, kormányok, kutatóintézetek, civil szervezetek foglalkoznak ezzel a kérdéssel napi szinten. Tisztában vagyunk vele, hogy hozzájárulásunk a globális folyamatokhoz még District szinten is mérhetetlenül kicsi, azonban ez nem mentesít minket a felelősség alól. Hiszünk benne, hogy a sok-sok kis változás, ami egyénileg és helyi csoportok szintjén megtörténik, lassan összeér és valódi változásokat indít el a világban. Rotary International egy világszervezet, és koordinált fellépéssel jelentős hatást tud kifejteni a világban. A fiatalabb korosztály különösen fogékony a téma iránt.