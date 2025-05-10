2025.05.10. 19:00
Az elektromos autók a konnektorból reggeliznek
Előadásokkal, szelektív hulladékgyűjtés szimulációval, sorversenyekkel is készültek pénteken a diákoknak. A Rotary Club Szombathely harmadik alkalommal rendezte meg a Zrínyi Ilona Általános Iskolában a Fenntarthatósági hét egész napos eseményeként az EndPlasticSoup (Szabadítsuk meg a világot a mikroműanyagoktól!) iskolai környezetvédelmi programot.
Világméretű környezetvédelmi kezdeményezés az EndPlasticSoup, amelyet mostanra 800 Rotary és Rotaract klub (a Rotary ifjúsági szervezetei) több mint 3500 tagja támogat, és ami azért jött létre, hogy 1,2 millió Rotarista bevonásával megpróbálja csökkenteni a műanyag szemét természetre gyakorolt káros hatásait.
EndPlasticSoup: világméretű kezdeményezés
A program azt célozza, hogy 2050-re a tengerekben és óceánokban ne legyenek többé műanyag szigetek, eltűnjön parkjainkból, erdeinkből és természetes vizeinkből mindenfajta műanyag szennyeződés. A programnak Magyarországon a Rotary Club Szombathely lett a nagykövete. Mivel hazánknak nincs tengere, viszont a mikroműanyagok, és általában a hulladékok nálunk is nagy problémát jelentenek, a diákok edukációjára fektetik a hangsúlyt, és szeretnék rajtuk keresztül a felnőtteket is pozitívan befolyásolni.
Idén is számos színes program várta a gyerekeket több helyszínen, közte előadással a mikroműanyagok életünkre, szervezetünkre, a bolygóra gyakorolt káros hatásairól, az elektromos autókról és Szombathely környezetvédelméről. Elektromos autóval ismerkedtek a diákok, próbakörre vitték őket az önkéntesek. Ismét volt szelektív hulladékgyűjtés szimuláció a Gayer-parkban, közben gyakorlati tippek, tanácsok hangzottak el a hulladékok megfelelő szelektív gyűjtéséről. A zrínyisek meglátogatták a Szombathelyi STKH hulladékválogató üzemét. Sorversenyen vettek részt, eszközként újrahasznosított hulladékokat alkalmazva.
A múlt évhez hasonlóan a gyerekek között újra alkotói pályázatot hirdettek: idén
- rajzokat,
- kisfilmeket,
- ötletes animációkat,
- Tik-Tok videókat várnak.
A Rotary hosszú távú célja, hogy a programból a következő évtől országos kezdeményezés váljon.
A programra érkezett Izsó Judit országos Rotaract összekötő, az Élhető Földért Munkacsoport tagja is, aki úgy nyilatkozott:
„Mára már nem vitatható tény, hogy korunkban az emberiség előtt álló legnagyobb feladat a környezetünk védelme és a klímaváltozás megállítása annak érdekében, hogy a Földet élhető formában meg tudjuk őrizni az utódaink számára. A következő 10-15 év különösen fontos ebből a szempontból. Világszervezetek, kormányok, kutatóintézetek, civil szervezetek foglalkoznak ezzel a kérdéssel napi szinten. Tisztában vagyunk vele, hogy hozzájárulásunk a globális folyamatokhoz még District szinten is mérhetetlenül kicsi, azonban ez nem mentesít minket a felelősség alól. Hiszünk benne, hogy a sok-sok kis változás, ami egyénileg és helyi csoportok szintjén megtörténik, lassan összeér és valódi változásokat indít el a világban. Rotary International egy világszervezet, és koordinált fellépéssel jelentős hatást tud kifejteni a világban. A fiatalabb korosztály különösen fogékony a téma iránt.
Világszerte ismert rotarysunk Szent-Györgyi Albert gyakran mondogatta: „Ahhoz, hogy valami újat alkossunk, el kell kezdeni egészen másképpen gondolkozni.” A másképpen gondolkodás és cselekvés jegyében jött létre 2021-ben a Magyar Rotary-n belül „Az élhető Földért” munkacsoport. Kiemelt feladatunknak tekintjük projekt lehetőségek felkutatását, javaslatok kidolgozását, felhívások közzétételét és szakmai támogatás nyújtását.
A Rotary Club Szombathely EndPlasticSoup projektje minden szempontból megvalósítja „Az élhető Földért” munkacsoport összes célkitűzését, ráadásul a szombathelyi barátaink a munkacsoport támogatása nélkül, önállóan csatlakoztak a nemzetközi kezdeményezéshez és a környezetvédelem kérdésére talán legfogékonyabb korosztályt megszólítva, minden szempontból példaértékű érzékenyítő programot szerveztek meg, amit a munkacsoport szeretne országos programmá tenni.