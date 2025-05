Erdélyi Rolika mindig mosolyog - Újabb műtéten van túl a hős kisfiú

Erdélyi Rolika élete nem szokványos. Alig négy hónapos volt, amikor kiderült, hogy ciszták vannak az agyában. Azóta az egész gyermekkora a kórházak falai között, műtőasztalokon és kezelések között telt. Megjárta a poklot – agyműtét, sérvműtétek, lábműtétek, sőt, még csontvelő-transzplantáción is átesett. És mégis… Roli mindig mosolyog. Mert ő ilyen: bátor, érzékeny és elképesztő erejű fiú. De az ő története nem csak az ő harcáról szól. Ott van mögötte egy anya és egy apa, akik minden percben mellette állnak. Erdélyiné Szabó Andrea, Roli édesanyja, nem orvos, nem ápoló – mégis, mindkettőnél többet jelent a fia számára. Az anyai ösztön vezeti minden döntésében. Amikor fájdalmat lát Roli szemében, amikor hirtelen vér jelenik meg a fiú pólóján, vagy amikor a csavarok átdudorodnak a hátán – nem habozik. Cselekszik. Véd, vigyáz, ölel.

Erdélyi Rolika: a mosolya tartja bennük a lelket

Egy anya, aki soha nem adja fel

- Az anyai ösztön egy olyan erő, amit nem lehet tanítani – egyszerűen jön, amikor szükség van rá – mondja Andrea. Amikor kiderült, hogy Roli hátán a csavarok kimozdultak, gyulladást okozva, és egy seb is kialakult, azonnal orvoshoz rohantak, még aznap este megszervezték a sürgősségi műtétet. Másnap reggel Rolit újra hat órán keresztül műtötték. Most már 30 csavar tartja a gerincét.

- Rettentően nehéz volt – de tudtuk, hogy muszáj. Amíg van egy szusz is bennünk, addig küzdünk érte.

Roli a legnehezebb napokon is tud mosolyogni. És ez a mosoly több, mint kedvesség – ez az erő forrása a szülei számára. - Amikor azt mondja: 'Anya, én is büszke vagyok rád – akkor elfelejtem az összes fájdalmat, kimerültséget, félelmet – meséli Andrea könnyes szemmel. Most Roli otthon van, a gerincműtét után hat hétig pihennie kell. Naponta csak pár percet ülhet fel. A fájdalom nem múlt el, de minden kis lépés, minden mozdulat egy újabb győzelem.

Egy család túlélő üzemmódban

A kórházi időszak után sem ér véget a harc. A szülők lelkileg is kifáradnak – de a szeretetük újra és újra mozgásba hozza őket. - Amikor hazaérsz a kórházból, akkor zuhan rád igazán a teher – mondja az édesanya. Az alvás, a csend, a meditáció segítenek valamennyit. De leginkább az a tudat, hogy nem vagyunk egyedül. A pécsi gyermekgyógyászati klinika orvosai és nővérei mind emberfeletti módon álltak hozzájuk. - Nem tudjuk elégszer megköszönni nekik. Ők is hozzájárultak ahhoz, hogy ezt békében, nyugalomban túléljük.